Başkan Erdoğan'dan Göç Konferası'na video mesajla katılarak önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Tayyip Erdoğan, Göç Konferansı'na video mesajla katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:
Şu an dünya genelinde göçmenlerin sayısı 275 milyona, yerlerinden edilen kişilerin sayısı 85 milyona, mültecilerin sayısı ise 30 milyona yaklaştı.
Başkan Tayyip Erdoğan, Göç Konferansı'na video mesajla katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:
Şu an dünya genelinde göçmenlerin sayısı 275 milyona, yerlerinden edilen kişilerin sayısı 85 milyona, mültecilerin sayısı ise 30 milyona yaklaştı.
Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen, soyulan, darp edilen hatta katledilen mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz.
Esasen göç ve mülteciler meselesinde yükü; sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedir.
Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor.
Suriye'deki çatışmalardan kaçan 3.6 milyon Suriyeli sığınmacıyı da topraklarımızda kabul ettik.
Son 7 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. Bu görevi inşallah bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz.
ALNIMDAN ÖP!
Başkan Erdoğan, ani bir ev ziyareti gerçekleştirdi.
Ev sakini yaşlı adam, bir anda Erdoğan'ı karşısında görünce ne yapacağını bilemedi.