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    Başkan Erdoğan'dan Göç Konferası'na video mesajla katılarak önemli açıklamalarda bulundu

    Başkan Erdoğan, “Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor. Asıl yükü biz çekiyoruz” dedi...

    Göç yükünü biz çekiyoruz

    Başkan Tayyip Erdoğan, Göç Konferansı'na video mesajla katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:



    Şu an dünya genelinde göçmenlerin sayısı 275 milyona, yerlerinden edilen kişilerin sayısı 85 milyona, mültecilerin sayısı ise 30 milyona yaklaştı.



    Rusya- Ukrayna çatışmasıyla beraber mevcut mülteci sayısına 5 milyon kişi daha eklendi.



        Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 bine yakın göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetti. Avrupa'ya sığınan on binlerce Suriyeli çocuğun ise nerede olduğu, kimlerin kaçırdığı bilinmiyor.



        Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen, soyulan, darp edilen hatta katledilen mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz.



        Esasen göç ve mülteciler meselesinde yükü; sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedir.



            Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor.

            Suriye'deki çatışmalardan kaçan 3.6 milyon Suriyeli sığınmacıyı da topraklarımızda kabul ettik.



            Son 7 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. Bu görevi inşallah bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz.



                Başkan Erdoğan 24 Eylül 2019'da New York'ta katıldığı BM 74. Genel Kurul Toplantısı'nda "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu diyerek göç sorununa dikkat çekmişti!



                ALNIMDAN ÖP!
                Başkan Erdoğan, ani bir ev ziyareti gerçekleştirdi.



                Ev sakini yaşlı adam, bir anda Erdoğan'ı karşısında görünce ne yapacağını bilemedi.



                    Erdoğan, öpmek için eline sarılan dedeye, "Alnımdan öp" dedi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan'ı hem alnından, hem de yanaklarından öpen dede, çok mutlu olduğunu söyledi!

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                    Balkan Ninnisi
                    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Göç Konferası'na video mesajla katılarak önemli açıklamalarda bulundu
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