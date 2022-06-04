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    • 04.06.2022 14:32
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    CHP'li Kılıçdaroğlu Kandil'in sözcülüğüne soyundu: Terörle mücadele yasası değişecek

    Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" programında skandal ifadeler kullandı. AK Parti döneminde yapılan birçok reform ve uyum yasasına rağmen Türkiye'yi AB'ye almayan Avrupalı devletlere adeta yalvaran Kılıçdaroğlu, muhalefetin 2023 seçimlerini şimdiden kazandığını ilan ederek skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye karşı sürekli bir tehdit oluşturan terör unsurlarını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadele yasası, uluslararası hukuk sorunlarına göre yeniden şekillendirilmelidir. " dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bay Kemal Kandil’in sözcülüğüne soyundu!

    Türkiye'nin sınırlarında oluşan terör tehdidini bertaraf etmek için terörle mücadele yasasında bazı değişikliklere gitmesi Avrupa ülkelerini rahatsız etti.

    Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları ile sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbeler vuruldu, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

    Sınır ötesine düzenlenen operasyonlar sadece Avrupa'yı değil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da rahatsız ediyor. Öyle ki CHP lideri, partisinin grup toplantısında Türkiye'nin Suriye'de terör hedeflerine yönelik başlatmayı planladığı harekata ise yine karşı çıktı.

    TERÖRLE MÜCADELE YASASINI YUMUŞATMA VAADİ
    Suriye'ye yapılması planlanan harekata karşı çıkan Kılıçdaroğlu, büyük bir skandala daha imza attı. İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" programında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP olarak hedeflerinin Avrupa Birliği'ne tam üyelik olduğuna dikkat çekti.

        Türkiye'nin güney sınırlarındaki terör tehdidini görmezden gelen CHP lideri, terörle mücadele yasasının uluslararası normlara göre güncelleneceğini söyledi.

        Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

        "Buradan, Avrupa Birliği'ne, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu'na seslenmek istiyorum. Bizler kendi ülkemizde demokratik sistemin yeniden inşaası için mücadelemizi veriyoruz. Seçimlerden sonra, demokrasisi gelişmiş, Avrupa Birliği normlarını uygulayan, yurtta ve dünyada barışı savunan bir Türkiye göreceksiniz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."

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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Güncel CHP'li Kılıçdaroğlu Kandil'in sözcülüğüne soyundu: Terörle mücadele yasası değişecek
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