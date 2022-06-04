CHP'li Kılıçdaroğlu Kandil'in sözcülüğüne soyundu: Terörle mücadele yasası değişecek

Türkiye'nin sınırlarında oluşan terör tehdidini bertaraf etmek için terörle mücadele yasasında bazı değişikliklere gitmesi Avrupa ülkelerini rahatsız etti.
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları ile sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbeler vuruldu, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Sınır ötesine düzenlenen operasyonlar sadece Avrupa'yı değil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da rahatsız ediyor. Öyle ki CHP lideri, partisinin grup toplantısında Türkiye'nin Suriye'de terör hedeflerine yönelik başlatmayı planladığı harekata ise yine karşı çıktı.
TERÖRLE MÜCADELE YASASINI YUMUŞATMA VAADİ
Suriye'ye yapılması planlanan harekata karşı çıkan Kılıçdaroğlu, büyük bir skandala daha imza attı. İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" programında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP olarak hedeflerinin Avrupa Birliği'ne tam üyelik olduğuna dikkat çekti.