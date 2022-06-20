Her büyük projeye karşı çık! Sonra öv... Aslı Aydıntaşbaş'tan 'İstanbul Havalimanı' itirafı

Ancak tabii burada THY doğru iş modeliyle mi çalışıyor bilmiyorum. Elimde rakamlar yok. Bu stratejiyi kar-maliyet hesabı üzerinden değerlendirmek lazım. Ve tabii küresel bir marka yaratırken küresel ısınma açısından Türkiye'ye getirdiği ek yükü de bu hesaba katmak lazım.

"THY PERSONELİ ÇOK PROFESYONEL"

Ancak THY personeli her zaman çok profesyonel. Japonya'dan Darüsselam'a giderken sinir krizi geçiren Amerikalı kadın ve koli koli alışverişi ısrarla uçağa sokmaya çalışan Arap turistlere aynı sakinlikle cevap veriyorlar. Ben yapamazdım!"

DAHA ÖNCE HAVALİMANINI KARALAMIŞTI

Aydıntaşbaş'ın bulduğu her fırsatta CHP'nin argümanları ile İstanbul Havalimanını karaladığı biliniyor.

Aydıntaşbaş'ın İstanbul Havalimanı'nı kötülediği tweetlerden bazıları;

DAHA ÖVECEĞİ ÇOK PROJE VAR

Aslı Aydıntaşbaş'ın İstanbul Havalimanını övdüğü tweetler sonrası sosyal medyada vatandaşlar dikkat çeken yorumlarda bulundu. Kullanıcılar CHP'nin ve yandaşlarının daha önce hedef aldığı birçok projeyi sıralayıp 'CHP'li isimler zamanla bu projeleri de övecek' yorumunda bulundu.