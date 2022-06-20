KKTC'den Rum Yönetimi'ne terör örgütü PKK tepkisi: Bunun adı Türk düşmanlığı!

Açıklamada, "Türkiye'de yıllardır binlerce kardeşimizin canına kıyan eli kanlı terör örgütü PKK'ya verilen destek, Rum tarafının 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' politikası güttüğünün açık bir göstergesidir. Türkiye'nin ulusal çıkarlarına zarar vermeyi amaçlayan ve Türk düşmanlığını perçinlemek için elinden geleni yapan Rum yönetiminin, barış ve huzur içinde bir gelecek inşa etme yönündeki söylemlerinin sadece samimiyetsiz ifadelerden ibaret olduğu anlaşılmaktadır." değerlendirmesine yer verildi.