Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.06.2022 08:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2022 13:11
    ABONE OL

    YKS’nin ilk oturumu tamam! TYT'de 3.2 milyon aday ter döktü

    Son dakika haberi! Bu yıl rekor başvurunun olduğu YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Sınavda 3 milyon 243 bin 409 aday ter döktü. YKS, KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 208 sınav merkezinde uygulandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    YKS’de 3.2 milyon aday ter döktü!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) büyük heyecan... Bu yıl rekor başvurunun olduğu YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi.

    İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın yapılacak.

    2022 YKS, ÖSYM'nin uyguladığı en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı sınav olacak. Sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu.


    YKS, KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 208 sınav merkezinde uygulanacak. Sabah'ta yer alan habere göre, işte rakamlarla 2022 YKS:



        Sınav evrakının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 44 gün sürdü.
        Yaklaşık 5.5 milyon sınav kitapçığı ve cevap kâğıdı basıldı. Sınav evrakının basımı, paketlenmesi ve araçlara yüklenme işlemleri tamamlandı.


        Sınav evrakının sınav merkezlerine naklinde 468 şehirlerarası nakil aracı kullanılacak.
        Sınavlarda üç oturumda toplam 869 bin 374 kişi görev alacak.


        YKS'nin birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 243 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak.
        Yarın yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak.


            Yarın öğleden sonra gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak.

            YKS BARAJ PUANI KALKTI MI?
            Yükseköğretim Kurulu'nun web sitesinde YKS'ye ilişkin alınan yeni kararlarla ilgili açıklama yayımlandı. 2022- YKS'den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

            "Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edeceklerdir."

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bursa için güçlü işbirliği
            Haberler Güncel YKS’nin ilk oturumu tamam! TYT'de 3.2 milyon aday ter döktü
                SON DAKİKA