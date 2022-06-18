Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) büyük heyecan... Bu yıl rekor başvurunun olduğu YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi.
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın yapılacak.
2022 YKS, ÖSYM'nin uyguladığı en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı sınav olacak. Sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu.
YKS, KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 208 sınav merkezinde uygulanacak. Sabah'ta yer alan habere göre, işte rakamlarla 2022 YKS: