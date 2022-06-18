Bir YKS klasiği: Sınava yetişemeyen öğrenci... Görevlilerle tartıştı kapıdan atladı

Avcılar'daki Sabancı 50'nci Yıl Anadolu Lisesi'ndeki sınava kapılar kapandıktan sonra gelen ve içeri alınmayan bir aday "Üniversiteyi bitirmiştim, ikinci kez denemek istemiştim" derken, sınav salonuna kadar giden ancak üzerinde hiçbir kimlik bulunmayan bir kadın ile üzerinde TC kimlik numarası bulunmadığı için kabul edilmeyen eski ehliyetle gelen bir erkek aday salondan çıkarıldı. Buradaki sınava iki kızı üniversitede okuyan Serpil Ercan da geldi. Kızları tarafından başarı dilenerek sınava alınan anne, küpelerini çıkarırken, "Kendimi denemek istedim. Alacağım puana göre hareket edeceğim" dedi.

Hemen yakındaki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nda saat 10.00'da kapıların kapatılmasından sonra gelen Emirhan Korkmaz, görevlilere içeri alınması için ısrar etti. Kapatılan demir kapının arasına ayağını koyarak sıkıştıran Korkmaz, "Sınava giremezsiniz" uyarısına rağmen açılan bahçe kapısından içeri girdikten kısa süre sonra çıkarıldı. Aynı okula gelen bir başka aday da "Saat 10.15'e daha çok var" demesine rağmen içeri alınmadı.