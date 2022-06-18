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    • Yaşam
    • 18.06.2022 11:41
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    • 18.06.2022 12:24
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    Bir YKS klasiği: Sınava yetişemeyen öğrenci... Görevlilerle tartıştı kapıdan atladı

    Son dakika haberleri... Milyonlarca öğrenci bugün YKS'nin ilk oturumunda gelecekleri için ter döktü. Sınava geç kalan öğrenciler içeriye alınmadı. İstanbul Bahçelievler’de sınava alınmayan bir öğrenci, demir kapıdan atlayarak içeri girerken, o anlar kameraya yansıdı. İşte detaylar...

    AJANSLAR
    Bir YKS klasiği: Sınava yetişemeyen öğrenci

    YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15.'te başladı.

    Saat 10.00'da ise okullara girişler kapatıldı. Sınava erken gelenlerin yanı sıra geç kalanlar da vardı.

    Saat 10.00'a doğru sınavın yapılacağı okula gelen öğrenciler koşarak sınav salonuna gitti.

    KAPIDA KALAN ÖĞRENCİLER GÖREVLİLERLE TARTIŞTI
    Bahçelievler, Küçükçekmece ve Esenler'de sınava geç kalan öğrenciler kapıda kaldı. Bazı öğrenciler kapıdaki görevlilerle, içeri girmek için tartıştı.

    İÇERİ GİREMEYİNCE KAPIDAN ATLADI
    Bahçelievler Mehmet Akif Çok Programlı Lisesi'nde bir öğrenci, sınava 5 dakika geç kaldı. Bunun üzerine görevliler öğrenciyi içeriye alamayacaklarını bildirdi. Bir süre içeri girmek için görevlilerle tartışan öğrenci, kapı kapanınca dışarıda kaldı.

    Görevlilerin içeri girmesini fırsat bilen genç, demir kapının üzerinden atlayarak okula girdi.

    O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        KİMLİKSİZ GELEN DE VARDI
        Avcılar'da 3 aday geç kaldığı, 1 aday kimliksiz ve 1 aday da geçerli kimliği olmadığı için sınava giremedi.

        Avcılar'daki Sabancı 50'nci Yıl Anadolu Lisesi'ndeki sınava kapılar kapandıktan sonra gelen ve içeri alınmayan bir aday "Üniversiteyi bitirmiştim, ikinci kez denemek istemiştim" derken, sınav salonuna kadar giden ancak üzerinde hiçbir kimlik bulunmayan bir kadın ile üzerinde TC kimlik numarası bulunmadığı için kabul edilmeyen eski ehliyetle gelen bir erkek aday salondan çıkarıldı. Buradaki sınava iki kızı üniversitede okuyan Serpil Ercan da geldi. Kızları tarafından başarı dilenerek sınava alınan anne, küpelerini çıkarırken, "Kendimi denemek istedim. Alacağım puana göre hareket edeceğim" dedi.

        Hemen yakındaki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nda saat 10.00'da kapıların kapatılmasından sonra gelen Emirhan Korkmaz, görevlilere içeri alınması için ısrar etti. Kapatılan demir kapının arasına ayağını koyarak sıkıştıran Korkmaz, "Sınava giremezsiniz" uyarısına rağmen açılan bahçe kapısından içeri girdikten kısa süre sonra çıkarıldı. Aynı okula gelen bir başka aday da "Saat 10.15'e daha çok var" demesine rağmen içeri alınmadı.

        POLİS YETİŞTİRDİ
        Amasya'da Efe Zile isimli öğrenci, kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Motorize trafik polisiyle nüfus müdürlüğüne giden Zile, aldığı geçici kimlik belgesiyle sınava girdi.

        YKS'ye girmek için Akbilek Mahallesi Hakimiyet Caddesi'ndeki eğitim fakültesine gelen Efe Zile, nüfus cüzdanını evde unuttuğunu fark etti. Zile, okul önünde bekleyen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize trafik polisinden yardım istedi.

        Öğrenciyi motosikletle İl Nüfus Müdürlüğü'ne götüren polis, geçici kimlik belgesini almasının ardından yeniden okula getirerek sınava yetiştirdi.

            ANNESİNE SARILIP AĞLADI
            Bakırköy Anadolu Lisesi'nde sınava giren bir öğrenci geç kalınca içeri alınmadı.

            Sınava giremeyen öğrenci annesine sarılıp dakikalarca gözyaşı döktü.
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            Haberler Yaşam Bir YKS klasiği: Sınava yetişemeyen öğrenci... Görevlilerle tartıştı kapıdan atladı
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