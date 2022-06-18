Bir YKS klasiği: Sınava yetişemeyen öğrenci... Görevlilerle tartıştı kapıdan atladı

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15.'te başladı.
Saat 10.00'da ise okullara girişler kapatıldı. Sınava erken gelenlerin yanı sıra geç kalanlar da vardı.
Saat 10.00'a doğru sınavın yapılacağı okula gelen öğrenciler koşarak sınav salonuna gitti.
KAPIDA KALAN ÖĞRENCİLER GÖREVLİLERLE TARTIŞTI
Bahçelievler, Küçükçekmece ve Esenler'de sınava geç kalan öğrenciler kapıda kaldı. Bazı öğrenciler kapıdaki görevlilerle, içeri girmek için tartıştı.
İÇERİ GİREMEYİNCE KAPIDAN ATLADI
Bahçelievler Mehmet Akif Çok Programlı Lisesi'nde bir öğrenci, sınava 5 dakika geç kaldı. Bunun üzerine görevliler öğrenciyi içeriye alamayacaklarını bildirdi. Bir süre içeri girmek için görevlilerle tartışan öğrenci, kapı kapanınca dışarıda kaldı.
Görevlilerin içeri girmesini fırsat bilen genç, demir kapının üzerinden atlayarak okula girdi.
O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.