6'lı masanın anket kurnazlığı elinde patladı: Tartışmasız lider AK Parti!

Her fırsatta "erken seçim" çağrısı yapan muhalefette cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki kavga devam ederken 6'lı masanın açıkladığı anket sonuçlarının da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, "Sonuçlara göre 51 ildeki İl Genel Meclisi oylarında Cumhur İttifakı'nın oranı yüzde 62.2 (AK Parti yüzde 41.6, MHP yüzde 18.8 ve BBP yüzde 1.8). Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 28.8 (CHP 17.5, İP 8.1, SP 2.5, DP 0.7). Bu da gösteriyor ki Anadolu'nun genelinde muhalefetin, hiç de oluşturmaya çalıştığı algı ayarında olmadığı ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.
İşte Bursalı'nın bugünkü yazısı;
ANKETE DEĞİL BİLİME BAK!
Ne seninle ne de sensiz misali, gün geçmiyor ki anket şirketlerinin hem güvenilirliği sorgulanıyor hem de hemen hemen bütün partiler düzenli olarak aynı şirketlere anket yaptırmaktan vazgeçmiyor.
MHP bu partilerden ayrı olarak kamuoyunu yalan yanlış bilgilendirmek ve manipüle etmek maksadıyla doğru olmayan sonuçlar yayınlayan anket şirketlerinin sorumlularının hapis cezası alması için yasa teklifi verdi.
Malum seçimlere de bir yıl kaldı. Anket şirketleri ve sosyal medya üzerinden "toplum mühendisliği çalışmaları" da çoğalıyor gün geçtikçe. Bir önceki seçim sonuçları baz alınarak yapılan siyasal analizlerin, sokaktaki seçmen görüşleriyle harmanlanarak yapılan yorumların her zaman en sağlıklı sonucu doğurduğu kesin.