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    • 18.06.2022 10:36
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    • 18.06.2022 10:44
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    6'lı masanın anket kurnazlığı elinde patladı: Tartışmasız lider AK Parti!

    Son dakika haberi! 6'lı masanın cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi oluşturmaya çalıştığı anket balonu elinde patladı. Konuyu köşesine taşıyarak son seçimin sonuçlarını paylaşan Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, "24 Haziran seçimleri sonrasında gerçekleşen 31 Mart seçimlerinde 51 İl Genel Meclisi sonuçları, muhalefetin hevesini kursağında bırakacak şekilde. Anadolu'nun genelinde muhalefetin, hiç de oluşturmaya çalıştığı algı ayarında olmadığı ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    6’lı masanın anket kurnazlığı elinde patladı!

    Her fırsatta "erken seçim" çağrısı yapan muhalefette cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki kavga devam ederken 6'lı masanın açıkladığı anket sonuçlarının da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

    Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, "Sonuçlara göre 51 ildeki İl Genel Meclisi oylarında Cumhur İttifakı'nın oranı yüzde 62.2 (AK Parti yüzde 41.6, MHP yüzde 18.8 ve BBP yüzde 1.8). Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 28.8 (CHP 17.5, İP 8.1, SP 2.5, DP 0.7). Bu da gösteriyor ki Anadolu'nun genelinde muhalefetin, hiç de oluşturmaya çalıştığı algı ayarında olmadığı ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.



    İşte Bursalı'nın bugünkü yazısı;

    ANKETE DEĞİL BİLİME BAK!
    Ne seninle ne de sensiz misali, gün geçmiyor ki anket şirketlerinin hem güvenilirliği sorgulanıyor hem de hemen hemen bütün partiler düzenli olarak aynı şirketlere anket yaptırmaktan vazgeçmiyor.
    MHP bu partilerden ayrı olarak kamuoyunu yalan yanlış bilgilendirmek ve manipüle etmek maksadıyla doğru olmayan sonuçlar yayınlayan anket şirketlerinin sorumlularının hapis cezası alması için yasa teklifi verdi.
    Malum seçimlere de bir yıl kaldı. Anket şirketleri ve sosyal medya üzerinden "toplum mühendisliği çalışmaları" da çoğalıyor gün geçtikçe. Bir önceki seçim sonuçları baz alınarak yapılan siyasal analizlerin, sokaktaki seçmen görüşleriyle harmanlanarak yapılan yorumların her zaman en sağlıklı sonucu doğurduğu kesin.


        Yazılarımı düzenli takip eden okurlarımın yakından tanıdığı sosyolog, siyaset bilimci Mutlu Çınar'la bilimsel veriler ışığında siyasal okumalar yapmaya devam ediyoruz bugün de. Çınar'dan, "2019 yerel seçim sonuçlarını baz alarak 30 büyükşehir dışında kalan 51 ille ilgili analiz yapmasını" istedim. TBMM'deki sandalyelerin yüzde 30'una karşılık gelen, 168 milletvekiline ev sahipliği yapan 51 il, bütün hesapları bozuyor. Nasıl mı?
        2023'te hükümete başkanlık yapacak cumhurbaşkanı ile yasamaya yön verecek TBMM aritmetiğinin belirlenmesinde seçmen 2 oy kullanacak. Millet İttifakı, yayınladıkları anket sonuçları üzerinden bir algı oluşturmaya çalışıyor ama tüm bu yayınlara ve yaygaraya rağmen Millet İttifakı'nın milletvekili sayısında Cumhur İttifakı'nı geride bıraktığı iddiası ortaya konulabilmiş değil.
        24 Haziran seçimleri sonrasında gerçekleşen 31 Mart seçimlerinde 51 İl Genel Meclisi sonuçları, muhalefetin hevesini kursağında bırakacak şekilde. İl Genel Meclisi sonuçlarının genel seçime ışık tuttuğu, siyasetten az çok anlayan herkes tarafından bilinen bir gerçek.


        Anadolu'da İP yok Bu sonuçlara göre 51 ildeki İl Genel Meclisi oylarında Cumhur İttifakı'nın oranı yüzde 62.2 (AK Parti yüzde 41.6, MHP yüzde 18.8 ve BBP yüzde 1.8). Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 28.8 (CHP 17.5, İP 8.1, SP 2.5, DP 0.7). Bu da gösteriyor ki Anadolu'nun genelinde muhalefetin, hiç de oluşturmaya çalıştığı algı ayarında olmadığı ortaya çıkıyor.

        51 ilde 24 il belediyesini AK Parti (yüzde 47), 10 belediyeyi MHP (yüzde 19.6), 10 belediyeyi CHP (yüzde 19.6), 5 belediyeyi HDP (yüzde 9.8), 1 belediyeyi TKP (yüzde 1.96), 1 belediyeyi de bağımsız aday (yüzde 1.96) kazandı. Buna karşılık İl Genel Meclisi başkanlıklarının yüzde 82.35'i AK Partili, yüzde 7.84'ü HDP ve CHP'li. Yani İl Genel Meclislerinin tartışmasız lideri AK Parti.


        Meclis üyeleri sayısını ortaya koyunca tablo daha net belli oluyor. 1272 İl Genel Meclisi üyesinden 757'si AK Partili, 188'i MHP'li, 184'ü CHP'li, 101'i HDP'li, 26'sı İP'li, 6'sı BBP'li, 3'ü SP'li, 1'i DP'li, 6'sı da bağımsız adaylardan oluşuyor. Dikkat çeken bir nokta; İP'in çıkardığı toplam İl Genel Meclisi üye sayısının, TBMM'deki milletvekili sayısından bile az olduğu.
        Sandık sonuçlarındaki bilimsel veriler ve siyasal okumalara başka yazılarımızda da zaman zaman devam edeceğiz. Anket sonuçlarından çok daha sağlıklı veriler olduğuna inandığım bu analizlerin gördüğü ilgi, bizim gibi düşünenlerin sayısının hiç de az olmadığını ortaya koyuyor.

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        Haberler Güncel 6'lı masanın anket kurnazlığı elinde patladı: Tartışmasız lider AK Parti!
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