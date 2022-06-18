6'lı masanın anket kurnazlığı elinde patladı: Tartışmasız lider AK Parti!





İşte Bursalı'nın bugünkü yazısı;

ANKETE DEĞİL BİLİME BAK!

Ne seninle ne de sensiz misali, gün geçmiyor ki anket şirketlerinin hem güvenilirliği sorgulanıyor hem de hemen hemen bütün partiler düzenli olarak aynı şirketlere anket yaptırmaktan vazgeçmiyor.

MHP bu partilerden ayrı olarak kamuoyunu yalan yanlış bilgilendirmek ve manipüle etmek maksadıyla doğru olmayan sonuçlar yayınlayan anket şirketlerinin sorumlularının hapis cezası alması için yasa teklifi verdi.

Malum seçimlere de bir yıl kaldı. Anket şirketleri ve sosyal medya üzerinden "toplum mühendisliği çalışmaları" da çoğalıyor gün geçtikçe. Bir önceki seçim sonuçları baz alınarak yapılan siyasal analizlerin, sokaktaki seçmen görüşleriyle harmanlanarak yapılan yorumların her zaman en sağlıklı sonucu doğurduğu kesin.