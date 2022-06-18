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    Başkan Erdoğan cuma namazı çıkışı gündemi değerlendirerek, Yunanistan'a sert mesaj verdi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gündemi değerlendirdi. Yunanistan'a sert mesaj gönderdi: Bundan sonra başının çaresine baksın!

    Komşuya sert mesaj

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Burhan Felek Stadyumu'ndaki karne töreninin ardından cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Çıkışta, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeminde Yunanistan ile yaşanan Adalar gerilimi vardı. Şu mesajları yolladı:



    Yunanistan ile ilgili özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve yüksek düzeyli stratejik konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve Yunanistan'la toplantı da yapmayacağız dedik.



    Bu yıl yapılacak olan bu toplantıyı da yapmıyoruz. Bu ne demektir? Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın.



        Çarşamba günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı Ankara'da külliyede kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız.



        Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz bunları değerlendirme fırsatını bulacağız. Önce heyetler geldiler. Çarşamba günü de kendisi gelecekler.



        GENÇLERE ÖĞÜT VERDİ
        Başkan Erdoğan, dün Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı. Gençlere şu mesajı yolladı: Yarının Türkiye'sini gençler inşa edecek. Bugünden itibaren 3 ay sürecek uzun bir tatil dönemine başlıyorsunuz. Tatilin sevincini yaşarken okumaktan, araştırmaktan asla vazgeçmeyin. Günlerinizi sadece bilgisayarla ekran başında ziyan etmeyin.

        TOGG YIL SONU HAZIR
        Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katıldı. "Bu yıl sonuna kadar Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretim bandından indirerek hizmete sunacağız" dedi.

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