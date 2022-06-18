Başkan Erdoğan cuma namazı çıkışı gündemi değerlendirerek, Yunanistan'a sert mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Burhan Felek Stadyumu'ndaki karne töreninin ardından cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Çıkışta, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeminde Yunanistan ile yaşanan Adalar gerilimi vardı. Şu mesajları yolladı:
Yunanistan ile ilgili özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve yüksek düzeyli stratejik konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve Yunanistan'la toplantı da yapmayacağız dedik.
Bu yıl yapılacak olan bu toplantıyı da yapmıyoruz. Bu ne demektir? Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın.