Başkan Erdoğan'dan Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu’nda TOGG mesajı: Yıl sonunda banttan indiriyoruz

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na Canlı Bağlantı ile katıldı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Ulusal katkı beyanımızı güncelliyoruz. Uzun dönemli iklim stratejimizi bu yılın sonunda açıklayacağız. Yeşil Eylem Planımızı kabul ettik. Ormanlarımızı korunan alanlarımızı genişletiyoruz.
Ulaştırma kaynaklı emisyonun azaltılması konusunda da üzerimize düşenleri yapacağız.
Türkiye yenilenebilir kurulu gücü itibarıyla dünya on ikincisi ve Avrupa beşincisidir.
TOGG'U BANTTAN İNDİRECEĞİZ
Yıl sonuna kadar TOGG'u üretim bandında indireceğiz.
Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle yıllık 100 milyon ton ilave sera gazı emisyonundan kaçınılmıştır.