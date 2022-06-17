Yunan basınından yeni provokasyon! Harita rezilliğinden sonra el kitabı...

Adaları kanunsuzca silahlandıran Doğu Akdeniz ve Ege'de provokatif tavrını sürdüren Yunanistan adeta ABD'nin üssü haline geldi.

Yunanistan Batı ve ABD'nin gazıyla provokasyonun dozunu artırdı.

HARİTA PROVOKASYONUNDAN SONRA ŞİMDİ DE EL KİTABI

Pek çok gazete, Yunanistan'ın olası planlarından bahsederken Türkiye'nin 'usulsüzlük' yaptığını iddia edip, Paris Anlaşması'na aykırı bir şekilde hazırlanan 16 haritaya yer vermesinin ardından Yunan basını yeni bir rezilliğe daha imza attı.

Yunan gazetesi Kathimerini, Türkiye'nin 'kışkırtıcı' hamleleri olduğu iddia edip, Ankara'nın sözde 'el kitabını' yayınladı.

Gazete, Yunanistan'ın kesinlikle tartışmayacağı ve taviz vermeyeceği konuları Türkiye'nin gündeme getirdiğini iddia ediyor. Anlaşmaya aykırı olmasına rağmen adalara asker çıkarıldığını açık açık söyleyen gazete, Türkiye'nin bu duruma karşı çıkacağını, ancak kendilerinin böyle bir şeyi kabul etmeyeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin tartışmaları tırmandırdığını iddia eden gazete, Ankara'nın bunun yanı sıra Yunanistan'ı 'tavizsiz' olmakla suçladığını dile getirdi.

HAVA SAHASI İHLALİ

Gazete, Yunanistan'ın ihlallerini görmezden gelip Türkiye'nin Yunan hava sahasını bilinçli olarak ihlal ettiğini iddia ediyor.

Yunanistan, Türkiye'nin hedefinde Yunanistan Başbakanı, Dışişleri ve savunma bakanları ile cumhurbaşkanı olduğunu iddia ediyor.

Türkiye'nin her türlü iletişim ve diyalog kanalını durduruğu iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre gazete, "Başta mülteci ve göçmenleri geri püskürtmek ve hayatlarını tehlikeye atma, takviye kuvvetlerini tehdit etmek, adalara saldırmak, düşmanca ittifaklar ve ABD ittifakları kurmak gibi temel suçlamalarla bizi şeytanlaştırıyorlar" ifadelerine yer verdi.