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    • 17.06.2022 10:38
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    • 17.06.2022 10:38
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    İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı!

    Son dakika haberi! İstanbul merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Emniyet Mahrem Yapılanması' içerisinde olduğu tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY mensuplarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgütün emniyet yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    İSTANBUL MERKEZLİ 9 İLDE OPERASYON
    Bu kapsamda, İstanbul, Amasya, Samsun, Bursa, Kahramanmaraş, Kocaeli, Yozgat, Düzce ve Sakarya'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

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