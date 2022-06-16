Yunanistan Ege'deki adaları neden silahlandırıyor? Türkiye'ye 5,5 km uzaklıktaki Midilli Adası'nda neler oluyor?

Adalardaki hareketlilik yıllardan beri devam ediyor. 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarındaki kuralları ihlal ediyor Yunanistan.

Şu anda 23 adadan Herke Adası hariç 22 tanesini silahlandırmış durumda. Aslında gayri statüde bulunması gereken adalarda kolluk kuvvetleri bulunuyor.

Midilli Adası, Ege Denizi'ndeki 3. büyük ada olarak biliniyor. Jeopolitik konumu en önemli adalardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Türkiye'ye sadece 5,5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Adanın köy kısımlarında bile askeri birlikler yer alıyor.

Bölgede tümen seviyesinde mekanize askeri birlik bulunuyor. Sisam Adası'nda olduğu gibi burada da bir askeri hava üssü kurulmuş durumda. Yunan jetleri bu alanına inip kalkabiliyor. Semadirek ve Limni adaları da Türkiye'ye en yakın adalar içinde yer alıyor. Bu adalarda da askeri birlikler bulunuyor.

22 adada silahlandırma ve Yunanistan'ın provokasyonları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde jetler Türk hava sahasına girerek tacizde bulunmuşlardı. Bu tacizlere karşı gereken cevap Türkiye tarafından verildi.