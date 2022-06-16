Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.06.2022 12:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2022 12:03
    ABONE OL

    Yunanistan Ege'deki adaları neden silahlandırıyor? Türkiye'ye 5,5 km uzaklıktaki Midilli Adası'nda neler oluyor?

    Yunanistan'ın Girit ve Eğriboz'dan sonra en büyük üçüncü adası olan Midilli Adası Türkiye'ye yaklaşık 5,5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Peki Yunanistan Ege adalarını neden silahlandırıyor? Midilli'de neler oluyor? Ayrıntıları Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

    Yunanlar neyin peşinde?
    Adalardaki hareketlilik yıllardan beri devam ediyor. 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarındaki kuralları ihlal ediyor Yunanistan.

    Şu anda 23 adadan Herke Adası hariç 22 tanesini silahlandırmış durumda. Aslında gayri statüde bulunması gereken adalarda kolluk kuvvetleri bulunuyor.

    Midilli Adası, Ege Denizi'ndeki 3. büyük ada olarak biliniyor. Jeopolitik konumu en önemli adalardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Türkiye'ye sadece 5,5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Adanın köy kısımlarında bile askeri birlikler yer alıyor.

    Bölgede tümen seviyesinde mekanize askeri birlik bulunuyor. Sisam Adası'nda olduğu gibi burada da bir askeri hava üssü kurulmuş durumda. Yunan jetleri bu alanına inip kalkabiliyor. Semadirek ve Limni adaları da Türkiye'ye en yakın adalar içinde yer alıyor. Bu adalarda da askeri birlikler bulunuyor.

    22 adada silahlandırma ve Yunanistan'ın provokasyonları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde jetler Türk hava sahasına girerek tacizde bulunmuşlardı. Bu tacizlere karşı gereken cevap Türkiye tarafından verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bilim meraklıları Bursa’da ödüllerine kavuştu
    Haberler Güncel Yunanistan Ege'deki adaları neden silahlandırıyor? Türkiye'ye 5,5 km uzaklıktaki Midilli Adası'nda neler oluyor?
        SON DAKİKA