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    • 04.12.2020 11:57
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    'nu alkışlıyor: Muhalefet lideri "'ya giden Türk gemisinin aranması haklıydı" dedi

    lideri Kemal yine ülkesinin yanında yer almak yerine Türkiye düşmanlarıyla el ele vermeyi tercih etti. ’ya giden Türk gemisinin hukuk dışı bir şekilde aranması olayında Türkiye’yi suçlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, medyasında manşet oldu. , Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını "Türk muhalefeti: Yunan komutan Libya'ya giden Türk gemisini aramakta haklıydı" ifadeleriyle okuyucusuyla paylaştı.

    Yunanistan Kılıçdaroğlu'nı alkışlıyor

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada, Akdeniz'de Türk gemisinin, Alman fırkateyi tarafından hukuk dışı şekilde aranması olayında Türkiye'yi suçlamıştı.

    Kılıçdaroğlu, ilgili Avrupa ülkelerinin söylemlerine benzer şekilde "Akdeniz'de bir gemimiz arandı. Aramaya yapacağız diye bekliyorlar 4 saat geçiyor cevap yok. Cevap vermezseniz kabul ediliyor anlamına geliyor. Uluslararası sularda helikopterden indiler, mürettebatını tutukladılar, aramayı yaptılar" ifadelerini kullanmıştı.

    Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini, Yunan medyasından Greek City Times, manşetine taşıdı. "Türk muhalefeti: Yunan komutan Libya'ya giden Türk gemisini aramakta haklıydı" ifadeleriyle haberi okuyucusuyla paylaşan Greek City Times, CHP liderine övgüler düzdü.
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    Haberler Güncel Yunanistan Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyor: Muhalefet lideri "Libya'ya giden Türk gemisinin aranması haklıydı" dedi