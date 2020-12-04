Kılıçdaroğlu, ilgili Avrupa ülkelerinin söylemlerine benzer şekilde "Akdeniz'de bir gemimiz arandı. Aramaya yapacağız diye bekliyorlar 4 saat geçiyor cevap yok. Cevap vermezseniz kabul ediliyor anlamına geliyor. Uluslararası sularda helikopterden indiler, mürettebatını tutukladılar, aramayı yaptılar" ifadelerini kullanmıştı.