SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan, namaz çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"YUNANİSTAN BAŞININ ÇARESİNE BAKSIN"

"Özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum ve dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve Yunanistan'la toplantılarımızı bitirdiğimizi söyledim. Bu ne demektir, bundan herhalde daha açık bir rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın.

İKLİM VE ÇEVRE KONFERANSI

Yaklaşık 3'er dakikalık tebliğlerimiz olacak ve iklim, çevre konusunda neler yapmayı planladığımızı video konferans aracılığıyla anlatacağız.

S.ARABİSTAN VELİAHT PRENSİNİN ZİYARETİ

Arkadaşlar çarşamba günü veliaht prens bu ziyareti gerçekleştiriyor. İnşallah Ankara'da biz de kendilerini kabul edeceğiz. Gerek ikili gerek heyetlerarası görüşmelerimizi yapacağız. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini nerelere taşıyabiliriz bunları değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu bir resmi ziyarettir, bu resmi ziyaretle biz de resmi kabulümüzü yapacağız. "