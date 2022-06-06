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    • 06.06.2022 10:08
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    • 06.06.2022 10:08
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    CHP'li Öztrak'tan skandal HDP açıklaması! "Bakanlık verecek misiniz?" sorusuna hayır diyemedi

    Son dakika haberi! CHP'nin başını çekitği 6'lı masa gizli ortak HDP'nin taleplerine karşılık gelecek bir aday arayışı devam ederken CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak katıldığı bir toplantıda skandal açıklamalara imza attı. "CHP, PKK, PYD ve HDP ile yol yürüyebilir mi? HDP, CHP'den içişleri, adalet ve milli savunma gibi kritik bakanlıkları talep eder mi? CHP yönetimi HDP'nin taleplerini nasıl karşılar? HDP ile siyasi anlamda iş birliği hangi şartlarda gerçekleşebilir?" sorusuna hayır diyemedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li Öztrak’tan skandal HDP açıklaması!

    CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Öze Dönüş Platformu'nun İstanbul'da düzenlenen 2022-2023 dönemi haziran ayı toplantısına konuk oldu.

    "MİLLETİMİZİN TEK BİR FERDİNİN DAHİ YAŞAM BİÇİMİNE SONUNA KADAR SAYGILIYIZ"
    "CHP iktidarında başörtülülere kamusal alan yasaklanır mı? İmam hatip liselerinin sayılarının azaltılması gündem olur mu?"     sorusu üzerine Öztrak, "Hayır gelmez. Sonuç itibariyle biz, sosyal demokrat bir partiyiz. Dolayısıyla milletimizin her bir ferdine hatta tek bir ferdinin dahi yaşam biçimine sonuna kadar saygılıyız. Biz, siyaseti bir hizmet aracı olarak görürüz. İnsanların yediğine, içtiğine, giydiğine karışma yöntemi olarak görmeyiz." yanıtını verdi.

    "CHP, PKK, PYD ve HDP ile yol yürüyebilir mi? HDP, CHP'den içişleri, adalet ve milli savunma gibi kritik bakanlıkları talep eder mi? CHP yönetimi HDP'nin taleplerini nasıl karşılar? HDP ile siyasi anlamda iş birliği hangi şartlarda gerçekleşebilir?" sorusuna karşılık Öztrak, "Biz, Kuvayımilliye ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk unsurlarını genlerinde taşıyan bir partiyiz. Biz, bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünün, tekliğinin garantisi olan partilerden bir tanesiyiz. Biz, 'Her türlü terörün Allah belasını versin.' diyen partiyiz. Onun için bizim durduğumuz yer bellidir. Biz, bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin garantisiyiz." dedi.

        "Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı sonrasında CHP'nin FETÖ'cü akla teslim olduğu ve partinin 14. katında bazı danışmanlarla gizli görüşmeler yapıldığı, şifre ile girildiği iddialarının gündeme getirildiği"nin ifade edilmesi üzerine de Öztrak, "Biz, tüm terör örgütlerine lanet okuyan bir partiyiz. Tüm terör örgütlerinin karşısına dikilen bir partiyiz. 15 Temmuz akşamı Meclise ilk giden bizim milletvekillerimizdir. Bunun üzerinden bir sürü hikaye uydurulmaktadır. Herkesin o süreçte yeri, yurdu bellidir. Kim havadadır, kim tüneldedir, kim karadadır, bunların hepsi bellidir. Gençler bütün bunlara bakıp, neyin ne olduğu konusundaki kararlarını vereceklerdir." şeklinde konuştu.

        NE OLMUŞTU?
        CHP eski milletvekili, emekli albay Dursun Çiçek, daha önce katıldığı özel bir TV kanalının canlı yayınında Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda HDP'lilere bakanlık verilebileceğini söylemişti.

        Çiçek'in skandal açıklaması sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

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