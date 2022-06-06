CHP'li Öztrak'tan skandal HDP açıklaması! "Bakanlık verecek misiniz?" sorusuna hayır diyemedi

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Öze Dönüş Platformu'nun İstanbul'da düzenlenen 2022-2023 dönemi haziran ayı toplantısına konuk oldu.
"MİLLETİMİZİN TEK BİR FERDİNİN DAHİ YAŞAM BİÇİMİNE SONUNA KADAR SAYGILIYIZ"
"CHP iktidarında başörtülülere kamusal alan yasaklanır mı? İmam hatip liselerinin sayılarının azaltılması gündem olur mu?" sorusu üzerine Öztrak, "Hayır gelmez. Sonuç itibariyle biz, sosyal demokrat bir partiyiz. Dolayısıyla milletimizin her bir ferdine hatta tek bir ferdinin dahi yaşam biçimine sonuna kadar saygılıyız. Biz, siyaseti bir hizmet aracı olarak görürüz. İnsanların yediğine, içtiğine, giydiğine karışma yöntemi olarak görmeyiz." yanıtını verdi.
"CHP, PKK, PYD ve HDP ile yol yürüyebilir mi? HDP, CHP'den içişleri, adalet ve milli savunma gibi kritik bakanlıkları talep eder mi? CHP yönetimi HDP'nin taleplerini nasıl karşılar? HDP ile siyasi anlamda iş birliği hangi şartlarda gerçekleşebilir?" sorusuna karşılık Öztrak, "Biz, Kuvayımilliye ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk unsurlarını genlerinde taşıyan bir partiyiz. Biz, bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünün, tekliğinin garantisi olan partilerden bir tanesiyiz. Biz, 'Her türlü terörün Allah belasını versin.' diyen partiyiz. Onun için bizim durduğumuz yer bellidir. Biz, bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin garantisiyiz." dedi.