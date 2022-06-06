CHP'li Öztrak'tan skandal HDP açıklaması! "Bakanlık verecek misiniz?" sorusuna hayır diyemedi

"Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı sonrasında CHP'nin FETÖ'cü akla teslim olduğu ve partinin 14. katında bazı danışmanlarla gizli görüşmeler yapıldığı, şifre ile girildiği iddialarının gündeme getirildiği"nin ifade edilmesi üzerine de Öztrak, "Biz, tüm terör örgütlerine lanet okuyan bir partiyiz. Tüm terör örgütlerinin karşısına dikilen bir partiyiz. 15 Temmuz akşamı Meclise ilk giden bizim milletvekillerimizdir. Bunun üzerinden bir sürü hikaye uydurulmaktadır. Herkesin o süreçte yeri, yurdu bellidir. Kim havadadır, kim tüneldedir, kim karadadır, bunların hepsi bellidir. Gençler bütün bunlara bakıp, neyin ne olduğu konusundaki kararlarını vereceklerdir." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

CHP eski milletvekili, emekli albay Dursun Çiçek, daha önce katıldığı özel bir TV kanalının canlı yayınında Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda HDP'lilere bakanlık verilebileceğini söylemişti.