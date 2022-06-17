Başkan Erdoğan NATO vetosu koymakta haklı! İsveç'ten skandal terör propagandası sonrası 'açıkça kınadık' açıklaması

Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'te yine bir skandala imza atılmıştı. Ülkenin başkenti Stockholm'de belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları yansıtılmıştı.
Konuya ilişkin bugün İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.
Terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi ve örgüte ait görsellerin, İsveç'te projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla paylaşımlarla ilgili önlemler alındığını duyuruldu.