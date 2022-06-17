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    • Güncel
    • 17.06.2022 22:35
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    • 17.06.2022 22:35
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    Başkanlığını yaptığı mahkemede FETÖ davaları görülüyordu: Şükrü Çağlar evinde ölü bulundu

    Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, adliyeye gelmemesi üzerine evine gelen polis ekipleri tarafından ölü bulundu. Çağlar'ın başkanlığını yaptığı mahkemede FETÖ davalarının görüldüğü öğrenilirken, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Çağlar için taziye mesajı yayımladı.

    Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı evinde ölü bulundu!

    Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar (46), yaşamını yitirdi.

    Çağlar'ın, bugün adliyeye gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Telefonlara yanıt alınamaması üzerine polise haber verildi.

    OTOPSİ YAPILACAK
    Çağlar, polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Çağlar'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

    Adliyedeki bazı hakim ve savcılar da ölüm haberi üzerine Çağlar'ın evine gitti.



    BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI MAHKEMEDE DAVADA FETÖ DAVALARI GÖRÜLÜYORDU
    Çağlar'ın başkanlığını yaptığı mahkemede anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve FETÖ davaları görülüyordu.

    BAKAN BOZDAĞ'DAN TAZİYE MESAJI
    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat eden Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Şükrü Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah." ifadelerini kullandı.
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