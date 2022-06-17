Başkanlığını yaptığı mahkemede FETÖ davaları görülüyordu: Şükrü Çağlar evinde ölü bulundu





BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI MAHKEMEDE DAVADA FETÖ DAVALARI GÖRÜLÜYORDU

Çağlar'ın başkanlığını yaptığı mahkemede anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve FETÖ davaları görülüyordu.





BAKAN BOZDAĞ'DAN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat eden Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Şükrü Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah." ifadelerini kullandı.