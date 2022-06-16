Resmi Gazete'de yayımlandı: Otopark yönetmeliğinde değişiklik!

Bu sayede dönüşümde küçük parsellerde otopark yapımı daha da kolaylaşmış olacak. Dükkan ve mağaza kullanımlarında ise her 40 metrekare yerine her 50 metrekare için 1 otopark düzenlenecek. Sit alanlarında belediyelere bu miktarı 60 metrekareye kadar çıkarabilme yetkisi de verilerek sit alanlarındaki ruhsat işlemlerinde de kolaylık sağlanacak.

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