Resmi Gazete'de yayımlandı: Otopark yönetmeliğinde değişiklik!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, otopark yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikte mesafe kuralını değiştiren bakanlık, teknik gerekçelerle parselinde otopark yapılamayan yapılarda parsel dışı otopark yeri için azami mesafede geçerli 1000 metre kuralını, iz düşümü olarak 1500 metreye, yürüme mesafesi olarak ise 2 bin metreye çıkardı.
Böylece daha geniş alandan otopark temin edilebilmesi sayesinde otopark yapılma imkanları artmış oldu.
OTOPARK YAPIMI KOLAYLAŞACAK
Ayrıca otopark bedeli alındıktan sonra 3 yıl içinde bölge otoparkı yapılma kuralı da 5 yıla çıkarıldı. Belediyelere kolaylık sağlandı. Ödemede kolaylığı sağlamak için de değişikliğe giden bakanlık bölge otoparkı için alından yüzde 25'lik ilk ödeme haricindeki kalan yüzde 75'lik bedelin ödenme süresini iskan tarihini geçmemek kaydıyla 18 aydan 36 aya çıkardı.