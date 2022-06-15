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    • Güncel
    • 15.06.2022 17:57
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    • 15.06.2022 18:12
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    Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri Tel Rıfat'ta PKK ve YPG hedeflerini ateş altına aldı

    Suriye'nin kuzeyindeki PKK ve YPG unsurlarına yönelik terör operasyonu için geri sayıma geçildi. Operasyon öncesi etekleri tutuşan teröristler Tel Rıfat ve Münbiç kırsalından saldırı ve sızma girişiminde bulunuyor. Bu saldırılara misliyle karşılık veren Mehmetçik, Tel Rıfat kırsalında bulunan terör hedefleri topçu atışlarıyla vurmaya başladı.

    TSK, terör hedeflerini vuruyor!

    Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyinde artık savaş pozisyonu almış durumda. Münbiç ve Tel Rıfat şehirleri kuzey hattı boyunca çevrelendi.



    SIKIŞAN TERÖRİSTLERDEN SALDIRI VE SIZMA GİRİŞİMİ
    Teröristler sık sık Tel Rıfat kırsalından güvenli bölgelere saldırı ve sızma girişiminde bulunuyor. Bugün El Bab'ta da teröristlerce gerçekleştirelen bir saldırı meydana geldi.

    Söz konusu saldırıda Humuslu insani yardım görevlesi yaşamını yitirdi. 3 sivil de yaralandı.



    TEL RIFAT KIRSALINDAKİ HEDEFLER TOPÇU ATIŞLARIYLA VURULUYOR
    Öte yandan Tel Rıfat'tan da bir son dakika haber geldi.

    Tel Rıfat kırsalında bulunan terör hedefleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından an itibariyle topçu atışları ile vuruluyor.



    MEHMETÇİK MİSLİYLE KARŞILIK VERİYOR
    Münbiç kırsalından da teröristler sık sık taciz ve sızma girişiminde bulunuyor. Mehmetçik bunlara da misliyle karşılık veriyor.

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        Haberler Güncel Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri Tel Rıfat'ta PKK ve YPG hedeflerini ateş altına aldı
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