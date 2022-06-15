Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri Tel Rıfat'ta PKK ve YPG hedeflerini ateş altına aldı





TEL RIFAT KIRSALINDAKİ HEDEFLER TOPÇU ATIŞLARIYLA VURULUYOR

Öte yandan Tel Rıfat'tan da bir son dakika haber geldi.



Tel Rıfat kırsalında bulunan terör hedefleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından an itibariyle topçu atışları ile vuruluyor.