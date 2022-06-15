Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri Tel Rıfat'ta PKK ve YPG hedeflerini ateş altına aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyinde artık savaş pozisyonu almış durumda. Münbiç ve Tel Rıfat şehirleri kuzey hattı boyunca çevrelendi.
SIKIŞAN TERÖRİSTLERDEN SALDIRI VE SIZMA GİRİŞİMİ
Teröristler sık sık Tel Rıfat kırsalından güvenli bölgelere saldırı ve sızma girişiminde bulunuyor. Bugün El Bab'ta da teröristlerce gerçekleştirelen bir saldırı meydana geldi.
Söz konusu saldırıda Humuslu insani yardım görevlesi yaşamını yitirdi. 3 sivil de yaralandı.
TEL RIFAT KIRSALINDAKİ HEDEFLER TOPÇU ATIŞLARIYLA VURULUYOR
Öte yandan Tel Rıfat'tan da bir son dakika haber geldi.
Tel Rıfat kırsalında bulunan terör hedefleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından an itibariyle topçu atışları ile vuruluyor.
MEHMETÇİK MİSLİYLE KARŞILIK VERİYOR
Münbiç kırsalından da teröristler sık sık taciz ve sızma girişiminde bulunuyor. Mehmetçik bunlara da misliyle karşılık veriyor.