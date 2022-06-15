Macron’dan Ukrayna’ya flaş Putin çağrısı: Rusya ile müzakere edin

ZELENSKİY'İ YİNE SATTILAR

Askeri ve diplomatik kaynaklara göre, Macron'un bu açıklaması savaşta inisiyatifi ele geçiren Rusya'nın masaya daha güçlü bir şekilde oturması anlamına gelecek. Macron'un bu çağrıyı Rusya'nın askeri kazanımlarının ardından yapması ise tartışma konusu oldu.

ABD istihbaratı tarafından yapılan Ukrayna'yla ilgili açıklama büyük ses getireceğe benziyor. Bizzat ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerine yer verilen açıklamada Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından önce yaşananlar anlatılıyor…

BIDEN İLE ZELENSKİY'NİN GÖRÜŞMELERİ AKTARILDI

ABD Başkanı Joe Biden, insanların Rusya'nın Ukrayna'yı Işgal edeceğinin söylenmesi durumunda onlara "abarttığını" düşündüklerini söylediğini aktardı. Raporlar, Zelenski'nin İşgalden önce Biden'ın yorumlarının 'panik yarattığını' düşündüğünü ve pek de ciddiye almadığını söyledi. ABD ulusal istihbarat direktörü bu hafta Biden'ın müttefiklerini ikna etmek için istihbaratın gizliliğini kaldırdığını söyledi.

Başkan Joe Biden dün yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek üzere olduğunu belirten ABD istihbaratını 'duymak istemediğini' söyledi.