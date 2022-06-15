CHP’de mızrak çuvala sığmadı: Yolsuzluklar ihraç getirdi!

Yolsuzluk, rüşvet, parti içi kadın tacizi iddialarının ayyuka çıktığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) artık mızrak çuvala sığmadı. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında açılan soruşturma sonucunda İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırdığı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, partisinden ihraç edildi. Irkçı ve yabancı düşmanlığının yanı sıra kadınlara yönelik hakaretleriyle toplumun tepkisini toplayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da CHP Merkez Yönetim Kurulu'nca kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Diğer taraftan Çanakkale'de CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz de, hakkında 'rüşvet' ve 'irtikap' iddiasıyla yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.
RÜŞVET, RANT...
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve belediyenin iştiraki Kayı A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Aylar önce gündeme getirilen yolsuzlukların üzerine ısrarla giden savcılık ve İçişleri müfettişleri, Belediye Başkanı Semih Şahin'in de yolsuzluklarla ilişkili olduğunu tespit edince Şahin başkanlıktan geçici olarak uzaklaştırılmıştı. Özelikle imara açılan alanlarda büyük vurgun yaptığı belirlenen Semih Şahin'in Bodrum'da milyonlarca liraya villa aldığı da ortaya çıkmıştı. Partisi de harekete geçti, Şahin'i partiden ihraç etti.