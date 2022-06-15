CHP’de mızrak çuvala sığmadı: Yolsuzluklar ihraç getirdi!



'Rüşvet' ve 'irtikap' iddiasıyla yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Çanakkale'de CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün şu anda oturduğu yaklaşık 3 milyon lira değerindeki evi, bir temizlik firmasına verdiği ihale karşılığında aldığı ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında, Başkan Öz'ün, akrabası olan Ö.E.'ye belediyeden alacaklarının tahsili karşılığında ikamet ettiği evin kira, internet faturası ve mobilya bedellerini ödettirdiği, bir şirketten ihaleler karşılığında daire aldığı belirlendi. Ayrıca Bülent Öz'ün çocuklarının eğitim masraflarının belediyeden taahhüt işi alan başka bir yüklenici tarafından karşılandığı, bir danışmanlık firmasına ödenecek ücretin bir kısmını Öz'ün aldığı tespit edildi. Öz, 1 Haziran'da çıkarıldığı hâkimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanlığı ise Öz'ü geçici olarak görevinden uzaklaştırdı.