CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "rüşvet ve irtikap" soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırıldı

Belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiaları üzerine Mülkiye Teftiş Kurulunca inceleme yapıldı, Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma yürütüldü.
Soruşturma kapsamında, Başkan Öz'ün, akrabası olan Ö.E'ye belediyeden alacaklarının tahsili karşılığında ikamet ettiği evin kira, internet faturası ve mobilya bedellerini ödettirdiği, bir şirketten ihaleler karşılığında daire alındığı belirlendi.
Ayrıca Bülent Öz'ün çocuklarının eğitim masraflarının belediyeden taahhüt işi alan başka bir yüklenici tarafından karşılandığı, bir danışmanlık firmasına ödenecek ücretin bir kısmını Öz'ün aldığı tespit edildi.