CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "rüşvet ve irtikap" soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırıldı

Mülkiye Teftiş Kurulu ise tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmanın selameti için Öz'ün geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti.