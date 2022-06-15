İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ye üyeliğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

İki ülkeye bağlı adaylığını koydu. Biz ikili ülke konusundaki endişelerimizi NATO ve iki ülkeye ilettik. Bu iki ülke bizim bu beklentilerimizi nasıl karşılayacak. Bu konuda bir mutabakata bağlamamız lazım. NATO da devrede. Kendileriyle sürekli görüşüyoruz. NATO'dan da aynı şekilde uzlaşı belgesi geldi. İsveç Başdanışmanından bir belge geldi. Biz bu belgelerin bizim beklentilerimizi karşılamasından çok uzak olduğunu ilettik. Sonuçta ne zaman diye sorulmaz. Bu ülkeler ne zaman ve nasıl endişelerimizi karşılayacak. Top şu an karşı ülkelerde. Mektup değil de cevaplarını beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR ÜSTLENİYOR"

Doğru yaptırımlarla bu işler çözülmez. Endişelerimizin karşılanması lazım. Meşru endişelerdir. Türkiye'nin çok önemli sorumluluklar üstleniyor. Türkiye2de .37 milyon mülteci var. 500 bin civarında dönenler var. İdlib'de 100 bin tane sığınma yeri yapıyoruz. Tüm bunları yaparken yalnız kalıyoruz. Bir taraftandan da PKK/YPG örgütü oradaki insanlara saldırıyor. Türkiye topraklarına saldırıyor. ABD ve Rusya bu toprakları temizleyeceğine dair söz vermişlerdi. Fakat yerine getiremediler.

"RUSYA'DAN DA CEVAPLER BEKLİYORUZ"

BM planı var. Biz bu planı destekliyoruz. Ayrıca yapılacak çalışmanın meşru anlamda da BM çatısı altında yapmamız da fayda var. Lavrov'a da Ankara'da yaptığımız toplantıda söyledim. Rusya'dan da cevaplar bekliyoruz. 4'lü bir toplantı olursa kurulacak mekanizma, işleyişi denetimi dahil tüm konular burada ele alınacak. BM ve Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve Ukrayna da olacak. Dolayısıyla herkesin endişelerinin giderilmesi lazım.

MUHABİRE ÇAVUŞOĞLU'NDAN YANIT: TÜRKÇE DEMEYİ ÖĞRENMİŞSİNİZ

Basın toplantısında bir muhabir Çavuşoğlu'na soru sorarken Turkey yerine Türkiye ifadesini kullandı. "Türkçem çok iyi olmadığı için kusura bakmayın" diyen muhabire Çavuşoğlu, "Türkiye demeyi öğrenmişseniz bu çok önemli" diyerek yanıt verdi.