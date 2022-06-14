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    • Güncel
    • 14.06.2022 12:34
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    • 14.06.2022 12:34
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    Dışişleri'nden bazı ülkelerin seyahat uyarılarına ilişkin açıklama: Gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, bazı ülkelerin Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayımlamalarına ilişkin, "İlgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır." ifadesini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Seyahat uyarılarıyla ilgili flaş açıklama!

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta, son günlerde bazı ülkelerin Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayımladıklarının görüldüğünü hatırlatarak "Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Esasen ilgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır." ifadelerine yer verdi.

    Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu ve terörle en etkili şekilde, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla mücadele etmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Bilgiç, terörle mücadelede elde edilen başarılı sonuçların açıkça görüldüğünü kaydetti.

    Bilgiç, şöyle devam etti:

    "Bu bağlamda, ülkemiz terörle mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan sürdürürken, uluslararası toplumun güvenliğine de katkı sağlamaktadır. Nitekim bu husus uluslararası toplum tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir."

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    Haberler Güncel Dışişleri'nden bazı ülkelerin seyahat uyarılarına ilişkin açıklama: Gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır
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