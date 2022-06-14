Geri sayım başladı! Türksat 5B uydusu Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle hizmete girecek

Geçen yıl 19 Aralık 2021'de uzaya fırlatılan Türksat 5B'nin hizmete alınması için geri sayım başladı.
Türksat 5B, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı program ile hizmete alınacak.
İLETİM HIZI 15 KATTAN FAZLA ARTACAK
Türksat 5B'nin devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesinin 15 kattan fazla artacağını belirten Başkan Erdoğan, "Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsama alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu internet hizmeti verilebilecek" açıklamasında bulunmuştu.
UYDUNUN MANEVRA ÖMRÜ 35 YIL
Türksat'ın en büyük ve güçlü uydusu olarak öne çıkan Türksat 5B ile veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak. Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, daha önce yaptığı açıklamada "Bizim için çok önemli bir dönüm noktası. Türksat 5B uydusunu KA bantlı yüksek frekanslı geniş bantlı internet hizmeti veren bir uydu olarak tasarladık." dedi.
Türksat 5B'nin devreye alınmasıyla, Türkiye'nin veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak. Uydunun manevra ömrünün 35 yıl olması öngörülüyor.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DETAYLARI AÇIKLAMIŞTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hizmete alınacak olan Türksat 5B uydusuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türksat 5B uydusunu hizmete alacak olmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşadıklarına işaret ederek "Bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki 'Uzay Vatan'da iddialı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Karaismailoğlu, "Anavatan" ve "Mavi Vatan"da olduğu gibi "Uzay Vatan"da da Türkiye'yi yarınlara taşımak için çalışmalara devam ettiklerine dikkati çekerek 100 yılda yapılamayacak işleri son 20 yıla sığdırdıklarını kaydetti. Son 20 yılda ulaştırma ve haberleşme alanları için 172 milyar dolar yatırım yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, yıllarca hayal dahi edilemeyen projeleri bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizdi.
Karaismailoğlu, proje ve yatırımların hız kesmeden sürdüğüne işaret ederek Türkiye'nin bir yıl içinde Türksat 5A ve Türksat 5B gibi iki önemli uyduyu uzaya gönderen sayılı ülkeler arasında yer aldığını belirtti.