Geri sayım başladı! Türksat 5B uydusu Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle hizmete girecek

UYDUNUN MANEVRA ÖMRÜ 35 YIL

Türksat'ın en büyük ve güçlü uydusu olarak öne çıkan Türksat 5B ile veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak. Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, daha önce yaptığı açıklamada "Bizim için çok önemli bir dönüm noktası. Türksat 5B uydusunu KA bantlı yüksek frekanslı geniş bantlı internet hizmeti veren bir uydu olarak tasarladık." dedi.

Türksat 5B'nin devreye alınmasıyla, Türkiye'nin veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak. Uydunun manevra ömrünün 35 yıl olması öngörülüyor.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DETAYLARI AÇIKLAMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hizmete alınacak olan Türksat 5B uydusuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türksat 5B uydusunu hizmete alacak olmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşadıklarına işaret ederek "Bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki 'Uzay Vatan'da iddialı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.