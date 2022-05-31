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    • 01.06.2022 06:28
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    CHP'nin rüşvetçi Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'den masumiyet şovu

    Son dakika haberi! Çanakkale'de, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alınan Çan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz ve firma çalışanı R.A., sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belediye çalışanları Ş.U. ve A.Y. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Öte yandan tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edildiğini unutan Öz'ün yaptığı açıklamalar pes dedirtti. Öz, "İşin sonunda üzerimize atılı mesnetsiz İTİRAFLAR çürümüştür. Masumiyetimiz bu saat itibariyle burada kanıtlanmıştır" dedi.

    takvim.com.tr
    DHA
    Rüşvetçi CHP’li hakkında flaş karar!

    Çan Cumhuriyet Başsavcılığı, Ö.E. isimli kişinin şikayeti üzerine Çan Belediyesi'nden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında dün sabah Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A.'yı gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y., savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

    Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve firma çalışanı R.A. ise savcı tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
        Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Belediye Başkanı Öz ile R.A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.



        MASUMİYET ŞOVU YAPARKEN "İTİRAF" DEDİ
        Adliye çıkışında kendisine destek verenlere bir konuşma yapan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "İşin sonunda üzerimize atılı mesnetsiz İTİRAFLAR çürümüştür. Masumiyetimiz bu saat itibariyle burada kanıtlanmıştır" dedi.

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