SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ersin Tatar'dan ortak açıklamalar! Eski Yunan amirale sert tepki: Boş laflarla avutmalarına gerek yok

Yunanistan ile Ege adaları gerilimiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu şunları söyledi; Başkasıyla tatbikat yapsalar ne olacak, Türkiye'ye düşmanlık etseler ne olacak? Yunanistan Başbakanı'nın ya da başka Yunan Başbakanı'nı Avruğa Birliği'nde bizi övmesini beklemiyoruz. Böyle bir beklentimiz de yok. Bizim hiç lobimiz olmadı Yunanistan'a. Türkiye'yi dışlayarak bir sürü toplantılar, formatlar oldu. Oldu mu bir şey, olmadı. Böyle boş laflarla kendilerini avutmalarına gerek yok. Yunan halkı Türkiye ile ne düşünüyor ona kulak versinler. Gerginlikten yana değil iş birliğinden yanayız. Haklarımızı koruma konusunda kararlılığımız tam.

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