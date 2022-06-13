SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ersin Tatar'dan ortak açıklamalar! Eski Yunan amirale sert tepki: Boş laflarla avutmalarına gerek yok

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar'ın Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığında baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirilecek.
Görüşmelerin ardından Tatar ile Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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Çavuşoğlu, "Türkiye, Akdeniz'de hem kendi hem KKTC'nin haklarını koruyacak. Maraş, KKTC toprağıdır. Maraş açılımı çerçevesinde atılan adımlar uluslararası hukuku temsil etmiyor. Rum tarafı beyhude çabalar içinde olmasın. AB'nin gündemini de meşgul etmesin." ifadelerine yer verdi.
Rum yönetiminin bütün çözüm önerilerini reddettiğini söyleyen Ersin Tatar da, "KKTC'nin egemenliğine zarar verecek öneriye 'Evet' diyemeyiz. Maraş açılımı yeni siyasetin bir boyutudur." dedi.