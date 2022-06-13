Yunan siyasetçi Failos Kranidiotis'ten hadsiz sözler: Türkleri balıklara yem yapacağız

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik her geçen gün tırmanıyor.
Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sınırları ihlal ettiğini savunan Yunan tarafı, son olarak 16 harita hazırlayarak "Türkiye bunları istiyor." dedi.
"ONLARI BALIKLARA YEM YAPACAĞIZ"
Bugün de Yunanistan Yeni Sağ Partisi Genel Başkanı Failos Kranidiotis'ten, küstah bir açıklama geldi.
Türkiye'yi hedefine alan Kranidiotis, sosyal medya hesabından "Türkiye bize saldırırsa solcular onlarla beraber olacak. Ancak biz onları balıklara yem yapacağız." diye yazdı.
DENİZE DÖKÜLENLERİ UNUTAMIYOR
Failos Kranidiotis, paylaşımına tepki gösteren bir Radikal Sol Koalisyonu Yunanistan Meclis Üyesi Giorgos Kyritsis'a da cevap verdi ve 1922'de Yunanlıların İzmir'den denize dökülmesiyle sonuçlanan savaşı unutamadığını bir kez daha gösterdi.
Dedesinin Sakarya Savaşı'nda yer aldığını belirten Kranidiotis, "1922'de dedem Sangari'de savaşırken, atalarınızın komiteler yaptığı, moralleri altüst eden, sabote eden, Kemalistlerle iş birliği yapan çöpler, aynı hainler Erdoğan'ın çıkarlarına hizmet ediyor." dedi.