Yunan siyasetçi Failos Kranidiotis'ten hadsiz sözler: Türkleri balıklara yem yapacağız

DENİZE DÖKÜLENLERİ UNUTAMIYOR

Failos Kranidiotis, paylaşımına tepki gösteren bir Radikal Sol Koalisyonu Yunanistan Meclis Üyesi Giorgos Kyritsis'a da cevap verdi ve 1922'de Yunanlıların İzmir'den denize dökülmesiyle sonuçlanan savaşı unutamadığını bir kez daha gösterdi.

Dedesinin Sakarya Savaşı'nda yer aldığını belirten Kranidiotis, "1922'de dedem Sangari'de savaşırken, atalarınızın komiteler yaptığı, moralleri altüst eden, sabote eden, Kemalistlerle iş birliği yapan çöpler, aynı hainler Erdoğan'ın çıkarlarına hizmet ediyor." dedi.