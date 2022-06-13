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    • Güncel
    • 13.06.2022 14:35
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    • 13.06.2022 14:45
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    Yunan siyasetçi Failos Kranidiotis'ten hadsiz sözler: Türkleri balıklara yem yapacağız

    Tahriklerinden asla vazgeçmeyen Yunanistan’dan yeni bir skandal geldi. Dedesi Sakarya Savaşı’nda yer alan Yunanistan Yeni Sağ Partisi Genel Başkanı Failos Kranidiotis, haddini aşarak “Türkiye bize saldırırsa, onları balıklara yem yapacağız” ifadelerini kullandı.

    Türkleri balıklara yem yapacağız

    Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik her geçen gün tırmanıyor.

    Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sınırları ihlal ettiğini savunan Yunan tarafı, son olarak 16 harita hazırlayarak "Türkiye bunları istiyor." dedi.

    "ONLARI BALIKLARA YEM YAPACAĞIZ"
    Bugün de Yunanistan Yeni Sağ Partisi Genel Başkanı Failos Kranidiotis'ten, küstah bir açıklama geldi.

    Türkiye'yi hedefine alan Kranidiotis, sosyal medya hesabından "Türkiye bize saldırırsa solcular onlarla beraber olacak. Ancak biz onları balıklara yem yapacağız." diye yazdı.

    DENİZE DÖKÜLENLERİ UNUTAMIYOR
    Failos Kranidiotis, paylaşımına tepki gösteren bir Radikal Sol Koalisyonu Yunanistan Meclis Üyesi Giorgos Kyritsis'a da cevap verdi ve 1922'de Yunanlıların İzmir'den denize dökülmesiyle sonuçlanan savaşı unutamadığını bir kez daha gösterdi.

    Dedesinin Sakarya Savaşı'nda yer aldığını belirten Kranidiotis, "1922'de dedem Sangari'de savaşırken, atalarınızın komiteler yaptığı, moralleri altüst eden, sabote eden, Kemalistlerle iş birliği yapan çöpler, aynı hainler Erdoğan'ın çıkarlarına hizmet ediyor." dedi.

        YUNANİSTAN'DAKİ ÜS SAYISI 9 OLDU
        ABD ve AB'den güç alan Yunanistan, son olarak Ege Denizi'ndeki adaları uluslararası antlaşmalara aykırı olarak silahlandırmaya başladı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Rusya'ya değil, Türkiye'ye karşı kuruluyor" dediği, Yunanistan'daki ABD üslerinin sayısı 4 yeni üsle 9'a çıkmış oldu.

        ABD, Dedeağaç'a 2021 Temmuz'unda 400 tank ve zırhlı araç sevk etmişti.

        BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NÜ YOK EDECEĞİZ
        Doğu Akdeniz ve Ege'de provokatif hareketler yapan Yunanistan, adaları silahlandırarak ulusarası hukuku çiğniyor. Türkiye'nin sert uyarıları peş peşe gelirken Başkan Erdoğan, "Şaka yapmıyoruz" diyerek gözdağı vermişti. Söz konusu skandallar devam ederken emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos haddini aşan sözler söyledi.

        FAZLA AÇILMA YUNAN
        Yunanistan'daki bir televizyon programında skandal ifadeler kullanan Emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos, "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki Boğaziçi Köprülerini yok edecek." dedi.

            CHP KANADINDA YUNAN SEVİCİLİĞİ
            Yunanistan tarafından bitmek bilmeyen skandal açıklamalar gelirken CHP'li isimler de Yunanistan'ı savunana ifadeler kullanmıştı. Adalar krizi baş gösterdiği sıralarda CHP'li eski büyükelçi Yalım Eralp Adalar Yunanistan'ın açıklamasında bulunmuştu.

            CHP'Lİ YALIM ERALP'TAN SKANDAL ADALAR ÇIKIŞI
            Türkiye Yunanistan'a karşı net bir tavır koyarken CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp, Yunanistan'ı sevindiren skandal bir çıkışa imza attı.

            CHP rozeti geçtiğimiz yıl Eylül ayınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan Eralp, Ege'deki adaların Yunanistan'ın olduğunu iddia ederek buna itiraz etmenin Türkiye'yi 'mütecaviz devlet' konumuna düşüreceğini söyleyerek skandala imza attı.

            CHP'li emekli büyükelçi şu skandal ifadeleri kullandı:

            "Çok iddialar var Adaların egemenliği şartlı verildi şeklinde... Böyle bir şey yok. 3 binin dışındaki adalar Yunanistan'ındır. Türkiye bunu yıllarca kabul etti. Bunu tehlikeye sokmak diplomaside Türkiye'yi 'mütecaviz devlet' durumuna düşürür. Çünkü efendim diyoruz ki; Efendim o adayı saymadı Lozan'da bu adayı saymadı... Yanlış hatırlamıyorsam Akdeniz'de 2900 küsür ada ve adacık var. Şimdir bir anlaşmanın bütün bu adaların listesini sayması söz konusu değil. Lozan 3 binin dışındaki adaları beğenelim beğenmeyelim Yunanistan'a vermiştir."

            "SESİMİZ SAVAŞ İSTEYENLERİN SESİNİ BASTIRSIN"
            Türkiye'yi her fırsatta tehdit eden Yunanistan için kardeşlik mesajı veren İmamoğlu tepkilere neden oldu. 'Göç Senfonisi - Karanlık Sular' adlı eserin dünya prömiyerine katılan İBB Başkanı İmamoğlu, "Dünya, hepimize yetecek kadar büyük. Biz yeter ki barışı, kardeşliği, eşitliği savunalım. Kendimiz için ne istiyorsak komşumuz için aynısını isteyelim. Bugün burada olacağı gibi, hep bir ağızdan barış ve kardeşlik türküleri söyleyelim. Sesimiz, savaş isteyenlerin seslerini bastırsın" dedi.
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