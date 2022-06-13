Karadeniz gazı için bir adım daha! Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle borular denize indirilecek...

"Kömürün başkenti" olarak bilinen, son keşifle doğal gazın da başkenti olarak anılmaya başlayan Zonguldak'ın, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki limanda çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre ilerliyor.

Şu ana kadar 12 metre uzunluğunda yaklaşık 21 bin borunun limana indiği Filyos'ta son sevkiyatın da bu ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te şebekeye verilecek

2023'TE TÜRKİYE'NİN DOĞAL GAZ ŞEBEKESİNE VERİLECEK

Sakarya Gaz Sahası'nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilecek. Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak.