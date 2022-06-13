Karadeniz gazı için bir adım daha! Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle borular denize indirilecek...

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gazı karaya taşıyacak borular, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle denize inecek.
Karadeniz'de 2020'de bulunan doğal gazı vatandaşın kullanımına sunmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
4 BİN 200 ÇALIŞAN MESAİ HARCIYOR
Birçok ilke imza atacak projenin hayata geçmesi için denizde ve karada 4 bin 200 çalışan mesai harcıyor, gazı karaya çıkarmak için 3'ü sondaj olmak üzere 16 gemi de çalışmalara destek veriyor.
Denizin 2 bin 200 metre altında ve karada devam eden çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor.
Dünyanın sayılı projelerinden gösterilen Filyos Vadisi Projesi'nde önemli bir adım daha bugün atılıyor.
Çanakkale ve İstanbul boğazlarını geçerek 7 Haziran'da Filyos Limanı'na ulaşan ve doğal gazı karaya taşıyacak boruları 5 kilometrelik sığ kısımlarda deniz tabanına yerleştirecek "Castoro 10" isimli gemiye boru yüklemesi limanda sürüyor.
İlk boru indirme işlemi, Başkan Recep Erdoğan'ın katılacağı törenle saat 16.00'da gerçekleştirilecek.