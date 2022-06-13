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    • Güncel
    • 13.06.2022 07:49
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    • 13.06.2022 08:06
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden Ankara için yeni sel uyarısı! Hatay için turuncu birçok ile sarı kodlu alarm

    Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'de beklenen kuvvetli yağışla ilgili uyarı üstüne uyarı yapmaya devam ediyor. Ankara'da günlerdir aralıklarla devam eden sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı. Sel nedeniyle Ankara'da 3 Karaman'da 1 kişi hayatını kaybetti. Meteorolojiden gelen son uyarılara göre kuvvetli sağanak Ankara'da bugün de devam edecek. Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteorolojiden Ankara için yeni sel uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'de beklenen kuvvetli yağışla ilgili uyarı üstüne uyarı yapmaya devam ediyor. Ankara'da günlerdir aralıklarla devam eden sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı. Sel nedeniyle Ankara'da 3 kişi Karaman'da 1 kişi hayatını kaybetti.

    HATAY İÇİN TURUNCU ALARM
    Hatay'da gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artırarak aralıklarla yerel olarak kuvvetli, batı kıyılarında ise yer yer şiddetli olacağı uyarısında bulunuldu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artırarak pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli, batı kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

    Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İL İL 13 HAZİRAN HAVA DURUMU RAPORU
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Sinop, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Tekirdağ'ın batı çevreleri ile Çanakkale'nin kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        HAVA SICAKLIĞI
        Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

        RÜZGAR
        Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
        Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
        Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Edirne, Balıkesir, Tekirdağ'ın batı çevreleri ile Çanakkale'nin kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, 29°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ °C, 27°C
        Parçalı bulutlu

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        DENİZLİ °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        İZMİR °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KÜTAHYA °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        MANİSA °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA °C, 29°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA °C, 28°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        HATAY °C, 26°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        MERSİN °C, 27°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ANKARA °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ÇANKIRI °C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ESKİŞEHİR °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        KONYA °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile gece saatlerinde Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        AMASYA °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        GÜMÜŞHANE °C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        SAMSUN °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        TRABZON °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, 25°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 20°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 28°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 25°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu, batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 32°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 27°C
            Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİİRT °C, 31°C
            Az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 31°C
            Az bulutlu

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden Ankara için yeni sel uyarısı! Hatay için turuncu birçok ile sarı kodlu alarm
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