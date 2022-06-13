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    • Güncel
    • 13.06.2022 06:59
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    • 13.06.2022 06:59
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    FETÖ'nün son oyunu deşifre oldu: Umutlarını kaosa bağladılar!

    Son dakika haberi! Üst üste darbe yiyen FETÖ, umudunu iç karışıklığa bağladı. Örgütün, “Sokaklar karıştığında hapishaneler daha güvenli hale gelecek” diyerek hapisteki militanlara moral verdiği ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin telefonlarında yapılan incelemelerde, "Signal" programını kullandığı belirlendi. Öte yandan sipariş ettikleri ürünleri depolayarak örgüt üyelerine dağıtan FETÖ'nün, tuttuğu notlarda itirafçılara yardım yapmadığı, yardım ettiği kişilere de sosyal medyada propaganda ödevi verdikleri ortaya çıktı.

    FETÖ’nün son oyunu deşifre oldu!

    Konya'da, daha önceden haklarında FETÖ'den işlem yapılmış ve meslekten ihraç edilmiş, aralarında eski polisler, öğretmenler ve sağlık personelinin bulunduğu örgüt üyelerinin 'gaybubet' evlerinde bir araya gelerek örgütü yeniden faaliyete geçirmek için çalışmalar yaptığı tespit edildi.

    Konya ve Ankara'da 10 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, 15'i tutuklandı. Örgüt üyelerinin telefonlarında yapılan incelemelerde, "Signal" programını kullandığı belirlendi.



    Mesajlarda, bir örgüt üyesinin, cezaevlerinde tutuklu bulunan örgüt üyeleri için, "Bizim arkadaşlar için af tarzı bir şeyler olmaz mı?" sorusuna diğer bir örgüt üyesi, "Af değil söyledikleri gibi aklanma olacak, belki bu yıl" cevabını veriyor.


        Başka bir örgüt üyesinin ise, "Diyelim ki bu 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde ne olması muhtemel ki son sürecin başlamış olduğunu anlamış olacağız hocam?" sorusuna ise yine başka bir örgüt üyesi, "Sokaklar karıştığında hapishaneler daha güvenli hale gelecek" yanıtını veriyor.

        ARTIK NE OLACAKSA OLSUN!
        Bir örgüt üyesi "Sokakların karışması (ki kim kiminle çatışacak, Ergenekon'un da eski gücünde olmadığını biliyoruz). Tanınmayan seçim sonuçları. Her şey çorba oldu. Senelerdir iç-dış karışacak dedik durduk ama olmadı. Vallahi artık ne olacaksa olsun deyiveriyor insan" diyor.

        HİMMET NOTLARI ELE GEÇİRİLDİ
        Bartın merkezli İstanbul'un da aralarında bulunduğu 3 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen 7 Haziran'daki operasyonda, örgütün kirli yüzü bir kez daha deşifre oldu. Yurtdışından ve eski Kaynak Holding yöneticilerinden gelen paralarla örgütün diri kalması amacıyla marketlerin sanal uygulamalarından sipariş ettikleri ürünleri depolayarak örgüt üyelerine dağıtan FETÖ'nün, tuttuğu notlarda itirafçılara yardım yapmadığı, yardım ettiği kişilere de sosyal medyada propaganda ödevi verdikleri ortaya çıktı. Operasyon sırasında cep telefonlarını yok etmeye çalışan, birbirlerine zaman ayarlı mesajlar gönderen zanlılarla birlikte 20 ton erzak, F serisi 1 dolar ve 353 bin 500 lira para ele geçirildi. Ulaşılan soruşturma dosyasının detaylarında örgütün bu yolla giderek eriyen, kendilerinden kopan örgüt tabanını yeniden kazanmak istediği tespit edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, zanlıların ayrıca örgüt üyelerinin lise ve üniversite çağındaki çocuklarına burs vererek devlet kademelerine yerleştirmek üzere kendilerine bağımlı kıldıkları, örgüt üyelerine, "Cezaevlerinin dışarıdan daha güvenli olacağı günlerin geleceğini" yani iç karışıklık beklediklerini söyleyerek geri döneceğiz mesajı vermeye çalıştıkları soruşturma dosyasındaki bilgilerde yer aldı.


        YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDILAR
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından 4 gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ şüphelileri İ.B, Y.B, A.O. ve M.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden Y.B, A.O. ve M.S savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Haberler Güncel FETÖ'nün son oyunu deşifre oldu: Umutlarını kaosa bağladılar!
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