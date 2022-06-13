FETÖ'nün son oyunu deşifre oldu: Umutlarını kaosa bağladılar!

HİMMET NOTLARI ELE GEÇİRİLDİ

Bartın merkezli İstanbul'un da aralarında bulunduğu 3 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen 7 Haziran'daki operasyonda, örgütün kirli yüzü bir kez daha deşifre oldu. Yurtdışından ve eski Kaynak Holding yöneticilerinden gelen paralarla örgütün diri kalması amacıyla marketlerin sanal uygulamalarından sipariş ettikleri ürünleri depolayarak örgüt üyelerine dağıtan FETÖ'nün, tuttuğu notlarda itirafçılara yardım yapmadığı, yardım ettiği kişilere de sosyal medyada propaganda ödevi verdikleri ortaya çıktı. Operasyon sırasında cep telefonlarını yok etmeye çalışan, birbirlerine zaman ayarlı mesajlar gönderen zanlılarla birlikte 20 ton erzak, F serisi 1 dolar ve 353 bin 500 lira para ele geçirildi. Ulaşılan soruşturma dosyasının detaylarında örgütün bu yolla giderek eriyen, kendilerinden kopan örgüt tabanını yeniden kazanmak istediği tespit edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, zanlıların ayrıca örgüt üyelerinin lise ve üniversite çağındaki çocuklarına burs vererek devlet kademelerine yerleştirmek üzere kendilerine bağımlı kıldıkları, örgüt üyelerine, "Cezaevlerinin dışarıdan daha güvenli olacağı günlerin geleceğini" yani iç karışıklık beklediklerini söyleyerek geri döneceğiz mesajı vermeye çalıştıkları soruşturma dosyasındaki bilgilerde yer aldı.



YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDILAR

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından 4 gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ şüphelileri İ.B, Y.B, A.O. ve M.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden Y.B, A.O. ve M.S savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.