CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu yine tazminata mahkum oldu: YSK üyelerine hakaret ettiği için 37 bin 500 lira ödeyecek!



Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, 7 YSK üyesine yönelik olarak kullandığı, "Çete mensubu" ifadeleri dolayısıyla "hakaret", üyelerden Refik Eğri'ye yönelik, "Eğri, soyadı ne kadar doğru değil mi?" ifadeleri dolayısıyla da "kişilik haklarına saldırı" suçlamasıyla Kılıçdaroğlu'na dava açılmıştı. Yargılamayı yapan mahkeme heyeti, Kılıçdaroğlu'nu daha yüksek bir tazminata mahkum etti.