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    • Yaşam
    • 09.06.2022 17:07
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    • 09.06.2022 17:07
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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda yakalandı

    Son dakika haberi... Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i eski yarbay 5 FETÖ'cü sınırda yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

    Yunan’a kaçmaya çalışan FETÖ’cüler sınırda enselendi

    Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i eski yarbay 5 FETÖ şüphelisi yakalandı. Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlenen FETÖ şüphelileri İ.B., Y.B., A.O. ve M.S.'yi yakaladı. Meriç ilçesinde ise 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski yarbay E.H.'yi yakalandı.

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    Haberler Yaşam Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda yakalandı
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