Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i eski yarbay 5 FETÖ şüphelisi yakalandı. Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlenen FETÖ şüphelileri İ.B., Y.B., A.O. ve M.S.'yi yakaladı. Meriç ilçesinde ise 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski yarbay E.H.'yi yakalandı.

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