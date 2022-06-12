SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Ekmeğin ayaklar altında gösterildiği rekmala sosyal medyadan tepki yağdı. Kimi kullanıcılar yapılanın saygısızlık olduğunu ifade ederken kimi kullanıcılar ise gıda krizi söylentilerinin yaşandığı dönemde böyle bir reklamın masum olmayacağına dikkat çekti. 'Zara Haddini Bil' etiketiyle Twitter'da binlerce paylaşım yapıldı.

YILDIZ TİLBE: ALLAH SİZE O EKMEĞİN KIRINTISINI NASİP ETMESİN

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de sosyal medyada duruma tepki gösteren isimler arasında yer aldı.