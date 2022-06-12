İBB'de skandal atama! Sahte fatura düzenlemekten ceza alan Eski İSTAÇ Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci İmamoğlu’nun danışmanı oldu

USULSÜZ İHALEYE İMZA ATMIŞTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Arslan Değirmenci, 2019 Aralık ayında İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'nün yaptığı petrol ve türevi atıklarının bertaraf edilmesi ihale işinde de bir usulsüzlüğe imza atmakla gündeme gelmişti. İddiaya göre Değirmenci o dönem İBB iştiraki İstanbul Enerji A.Ş'nin ihaleye teklif vermesini engelleyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı olduğu öne sürülen Petropol Polimer Petrol şirketine verdi. 2017 yılında 4 milyon, 2018 yılında yüzde 120 artışla 9 milyon muhammen bedel ile ihale edilen işin, 2019 yılında sadece yüzde 20 artış ile 11 milyon liraya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Petropol Polimer Petrol şirketine peşkeş çekildiği belirtilmişti.