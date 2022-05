Dünyanın iki büyük buğday-tahıl üreticisini savaştıran oyuna dikkat! The Economist'in 'Kaos' tetikçiliği...

TÜRKİYE İÇİN SIKINTI YOK

Peki ya tüm bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'nin durumu ne? Buğdayda sıkıntı yaşanır mı? Rusya-Ukrayna savaşı buğday ithalatını zora sokacak mı?

20 MİLYON TON REKOLTE

Türkiye'nin yıllık ortalama 25 milyon ton buğday ihtiyacı bulunuyor. Bunun 18-19 milyon tonu iç pazarda tüketiliyor. 6-7 milyon tonu ise işleyip ihraç ediliyor. Yeni hasada sayılı günler kaldı. 15-20 gün içinde Güneydoğu'da, temmuzda da İç Anadolu'da hasat yapılacak. Bu yıl yağışların etkisiyle 20 milyon ton rekolte bekleniyor. Yani Türkiye'nin hasat edeceği buğday kendi tüketimine rahatlıkla yetecek düzeyde...

NEDEN KAOS TETİKÇİLİĞİ?

Dünyanın iki büyük buğday-tahıl üreticisi Rusya ve Ukrayna'yı savaştıran ve tarımı durduran aklın kıtlık senaryosunu zorlayarak insanlığı bir kaosa sürüklediği görülürken Peki The Economist'in amacı ne? Niçin sözcülüğünü yaptığı küresel sermayenin "planlarını" açık ediyor? Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok meseleyi çok çarpıcı bir biçimde ele alarak dikkat çeken detaylara yer verdi.

Altınok, "Economist'teki gazeteci kılıklı memurlar da işlerini yapıyorlar. Korkuya altlık yapıyorlar. Bence artık soru, hedefte olan ulus devletlerin niçin küresel patronların dergi kapaklarından işaret ettikleri istikamete uygun adım yürüdükleri." ifadelerini kullandı.

Herkes, kapaklarındaki şifrelerle geleceği okuduğu rivayet edilen Economist'in 27 Mayıs'ta çıkacak sayısını konuşuyor.

Zira derginin "Yiyecek ekmek bulamayacaksınız" diye özetleyebileceğimiz kapağı, pandemiyle korku müptelası yapılmış bünyeler ve paralize olmuş ulus devletlerin ağzına layık!

Dergi, kesin bir dille önümüzdeki günlerde "Siyasi huzursuzluk artacak, çocukların gelişimi etkilenecek ve insanlar açlık yaşayacak" diyor.

Peki Economist'in amacı ne?

Niçin sözcülüğünü yaptığı küresel sermayenin "planlarını" açık ediyor?

Cevap ortada, mistik bir durum yok...

"Zenginler" mi dersiniz yoksa "yüzde 10", "üst akıl", "patron kulübü" mü artık size kalmış, dünyanın gelirinin tamamına yakınını lüpletenler kaos istiyor.

Bu net!

Çünkü istihdam yaratan, artı değer üreten hiçbir ekonomik faaliyet onlara spekülasyon kadar para kazandırmıyor.

Malı gizleyip satmayarak, sadece hareket etmeyerek para kazanmayı kim istemez?

Üstelik riske bile girmeden.

Economist'teki gazeteci kılıklı memurlar da işlerini yapıyorlar. Korkuya altlık yapıyorlar.

Bence artık soru, hedefte olan ulus devletlerin niçin küresel patronların dergi kapaklarından işaret ettikleri istikamete uygun adım yürüdükleri.

Baksanıza Çin gibi geniş topraklara sahip olan "bağımsız" bir ülke bile, "Buğdayım bitecek" diye stoka başlıyor.

Buğday yahu! En arsız, zahmetsiz, her iklimde her yerde yetişecek bir bitkiden bahsediyoruz?

Bu neyin paniği?

Ne var ki, "Ancak bize yeter" diyen Hindistan anında buğday ihracatını sınırlandırıyor...

Hatta denk getirdikleri buğdaya usulünce el koyanlar ülkeler bile var.

Aklınıza pandemide birbirlerinin maske konteynerlerine el koyan Fransa, İtalya gibi Avrupa devletleri geliyor değil mi?

O zaman kıytırık maskeleri elmasa çevirmişlerdi, şimdi de makarnayı, bisküviyi altın pahasına yükseltecekler.

Neyse ki serinin son korku senaryosu açlık oyunlarında verimli topraklara sahip Türkiye'nin korkacağı hiçbir şey yok.

Paniklemek dışında.

