AK Parti’nin 2023 yol haritası belli oldu! Hedef Z kuşağı!

GENÇLER HEYECANLI

Muhalefetin, gençlerin AK Parti'ye oy vermediği ve partinin giderek yaşlandığı yönündeki algı operasyonuna ise rakamlarla yanıt geldi. AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, sayısal verilerle bu iddianın doğru olmadığını ortaya koydu. Sabah'ta yer alan habere göre, Kandemir, AK Parti'nin 18-30 yaş arası 1 milyon 223 bin, 30-40 yaş arası 2 milyon 575 bin, 40-50 yaş arası 2 milyon 925 bin, 50-60 yaş arası 2 milyon 263 bin, 60 yaş üstü 2 milyon 420 üyesi bulunduğunu belirterek, "Bu tablodan da görüleceği gibi AK Parti yaşlılar partisi değil aksine, gençler heyecanlı bir şekilde AK Parti'ye üye oluyorlar" diye konuştu.