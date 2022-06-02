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    • 02.06.2022 10:11
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    Başkan Erdoğan'ın 'NATO' resti sonrası Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'den manidar paylaşım: Terörle mücadeleyi ciddiye alıyoruz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik taleplerine her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrının söz konusu olmadığını belirterek "NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz." ifadeleriyle veto edeceklerini açıkladı. Türkiye'nin talep ettiği firari teröristleri şimdiye kadar iade etmeyen ve dönüş yapmayan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan ile bir fotoğrafını paylaşan Niinistö, Türkiye'de çok sayıda kişinin terör saldırılarında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, terör konusundaki hassasiyetin ciddiye alınması gerektiğini belirtti. Teröristleri iade etmeyen Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Niinisto'nun bu tavrı ikiyüzlü bulundu.

    takvim.com.tr
    Şovu kes Niinistö

    Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik ısrarı sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki ülkenin terör örgütlerine verdiği desteğe dikkat çekerek 'evet demeyiz' ifadelerini kullandı.

    'MÜSLÜMAN AYNI DELİKTEN İKİ KEZ SOKULMAZ'
    Erdoğan, 'Müslüman aynı delikten iki kez sokulmaz' diyerek "Çok açık, net, samimi bir şeyi benim söylemem lazım. Her iki ülkenin de, (Finlandiya ve İsveç) terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan net bir tavırla şunları söyledi:
    "Her iki ülkeyle ilgili de gerçi bu aralar Dışişleri Bakanları arasında bazı görüşmeler yapıldı. Çok açık, net, samimi bir şeyi benim söylemem lazım. Her iki ülkenin de, (Finlandiya ve İsveç) terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp, 'Biz karşıyız' deseler bile ki, tam aksine teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler biz şuna inanırız; bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Daha önce biliyorsunuz Yunanistan NATO'dan çıkmıştı, o dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ın NATO'ya girmesini sağladı.

    Peki NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu? Veriyor. Yunanistan'da üsler kuruyorlar mı? Kuruyorlar. Biz bunlara nasıl inanacağız? İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip, orada bunları konuşturtuyorlar, özel davetler çıkartıyorlar. Hatta ve hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz. Ha pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler. Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların, bu süreç içerisinde NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Çünkü o zaman NATO güvenlik olmaktan çıkar. Buna evet demek mümkün değil. Biz sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Kusura bakmasınlar."

    NİİNİSTÖ'DEN MANİDAR PAYLAŞIM
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO resti be kararlı duruşu sürerken Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö manidar bir paylaşım yaptı.

    Bir yazı kaleme alan Ninisto Başkan Recep Tayyip ile bir fotoğrafını paylaşaral terörle mücadele ile NATO mesajı verdi.

        "TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDAKİ HASSASİYET CİDDİYE ALINMALI"
        Niinistö, yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok sayıda kişinin terör saldırılarında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, terör konusundaki hassasiyetin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

        Ankara'da 2015'teki terör saldırısının ardından eşi ile resmi ziyarette bulunduğunu ve olayları yakından takip ettiğini anımsatan Niinistö, saldırıyı kınamak ve hayatını kaybedenlere saygı göstermek istediğini dile getirdi.

        Niinistö, ülkesinin terörün her halini ve tezahürünü kınadığını ve terör ile mücadele için aktif bir şekilde çalıştığını kaydetti.

        Niinistö, "Finlandiya'nın terörle mücadeledeki yaklaşımı ve eylemleri, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör konusu da dahil olmak üzere, NATO ülkelerinin genel çizgisiyle tamamen uyumlu. Bu hususta da üyeliğimizin şartları sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

        İki ülkenin arasındaki diyaloğun devam etmesi gerektiğini ifade eden Niinistö, bu yıl ceza hukukunda değişikliğin yürürlüğe girdiğini, bununla birlikte terör suçlarının cezalandırılabilir kapsamının genişletildiğini ve daha katı hale getirildiğini aktardı.

        Niinistö, Finlandiya'nın uluslararası insan hakları ilkeleri ile terörle mücadelenin hiçbir şekilde çelişmediğini de vurgulamak istediğini belirterek, "İsveç yerine konuşamam, ancak benim anlayışıma göre yaklaşımımız oldukça benziyor." değerlendirmesinde bulundu.

        TERÖRİSTLERİ İADE ET NİİNİSTÖ
        Niinistö'nün bu tavrı ikiyüzlü olarak kabul edildi. Çünkü Finlandiya Türkiye'nin teröristleri iade taleplerine yanıt vermiyor.

        FİNLANDİYA'DAN 12 TERÖRİSTİN İADESİNİ TALEP ETTİK
        Adalet Bakanlığından verilerine göre bakanlık mahkeme kararları doğrultusunda son 5 yılda Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK mensubu olmak üzere 12 teröristin iadesini talep etti.

        Ayrıca İsveç'ten 10'u FETÖ, 11'i PKK mensubu 21 kişinin iadesi istendi. Böylece iki ülkeden iadesi talep edilen terörist sayısı 33 oldu.

        OLUMLU YANIT VERMEDİLER
        NATO üyeliği gündemde olan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin iade taleplerinden hiçbirine bugüne kadar olumlu yanıt vermedi.

        İki ülke, 19 teröristin iadesine ilişkin istemi reddetti, 5'ini ise çeşitli gerekçelerle yanıtsız bıraktı.

        Finlandiya'da 2, İsveç'te 7 olmak üzere iki ülkedeki 9 iade dosyasıyla ilgili süreç devam ediyor.

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