CHP'li İBB'de skandal: İSTAÇ Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci'nin firari olduğu ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) Genel Müdürlüğü'nden 9 Aralık'ta ayrılan Mehmet Aslan Değirmenci'nin firari olduğu ortaya çıktı.
SIRRA KADEM BASTI
2016'da genel müdürü olduğu petrol şirketinde sahte fatura düzenlediği gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Değirmenci, İstinaf Mahkemesi'ne yaptığı temyiz başvurusu reddedilince sırra kadem bastı.
CEP TELEFONUNA ULAŞILAMIYOR
5 Aralık'tan beri cep telefonuna ulaşılamayan ve hakkında arama kararı bulunan Değirmenci, yakalanması durumunda demir parmaklıklar ardına konulacak. Değirmenci'nin hapis cezasına çarptırılmasıyla sonuçlanan süreç şöyle gelişti: