CHP'li İBB'de skandal: İSTAÇ Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci'nin firari olduğu ortaya çıktı

Mahkemenin kararında ise "Sanıkların kullandıkları faturaların sahte oldukları bilirkişi raporu ile sabit olduğundan, 2016'da sahte fatura kullanmak suretiyle Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçunu işledikleri anlaşılmıştır" denildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Değirmenci ve Sipahi, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine Değirmenci ve Sipahi istinafa başvurdu. Ancak İstanbul Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanıkların başvurusunu reddetti.

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