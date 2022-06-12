ZARA ekmek reklamı izle! ZARA sandalet reklamı neden gündem oldu? Tepkiler çığ gibi: 'Ekmeği ayaklar altına aldılar' (#zarahaddinibil)

MANİDAR ZAMANLAMA

Skandal reklamın 'dünyada gıda ve buğday krizi yaşanacak' söylentilerinin arttığı bir dönemde yapılması manidar bulundu. Son olarak gıda krizine ilişkin Londra merkezli The Economist dergisi de felaket senaryoları çizmişti. The Economist'in kapak görselinde buğday başaklarını kuru kafa simgesi üzerinden temsil edilirken dünyanın Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle bir gıda krizine sürükleneceğine değinilmişti.