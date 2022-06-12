ZARA ekmek reklamı izle! ZARA sandalet reklamı neden gündem oldu? Tepkiler çığ gibi: 'Ekmeği ayaklar altına aldılar' (#zarahaddinibil)

İspanyol Inditex grubunun bir markası olan ünlü giyim şirketi Zara skandal bir reklama imza attı.
ZARA'DAN SKANDAL: EKMEK AYAKLAR ALTINA ALINDI
Zara Almanya'da internet sitesinden satışa sunduğu deri sandaletlerin görselinde ekmekleri kullandı. Ekmekler sandaletlerin altında gösterilerek adeta ayaklar altına alındı.
MANİDAR ZAMANLAMA
Skandal reklamın 'dünyada gıda ve buğday krizi yaşanacak' söylentilerinin arttığı bir dönemde yapılması manidar bulundu. Son olarak gıda krizine ilişkin Londra merkezli The Economist dergisi de felaket senaryoları çizmişti. The Economist'in kapak görselinde buğday başaklarını kuru kafa simgesi üzerinden temsil edilirken dünyanın Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle bir gıda krizine sürükleneceğine değinilmişti.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Ekmeğin ayaklar altında gösterildiği rekmala sosyal medyadan tepki yağdı. Kimi kullanıcılar yapılanın saygısızlık olduğunu ifade ederken kimi kullanıcılar ise gıda krizi söylentilerinin yaşandığı dönemde böyle bir reklamın masum olmayacağına dikkat çekti. 'Zara Haddini Bil' etiketiyle Twitter'da binlerce paylaşım yapıldı.