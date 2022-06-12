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    • Güncel
    • 12.06.2022 09:53
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    • 12.06.2022 09:53
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    ZARA ekmek reklamı izle! ZARA sandalet reklamı neden gündem oldu? Tepkiler çığ gibi: 'Ekmeği ayaklar altına aldılar' (#zarahaddinibil)

    Ünlü giyim mağazasından biri olan Zara bir skandala imza atarak satışa sunduğu deri sandaletlerin fotoğrafında ekmeği ayaklar altında kullandı. Skandal reklamın 'dünyada gıda ve buğday krizi yaşanacak' söylentilerinin arttığı bir dönemde yapılması manidar bulunurken Zara'ya tepki üstüne tepki yağdı. İşte skandal reklamın detayları...

    takvim.com.tr
    ZARA ekmek reklamı izle! ZARA sandalet reklamı neden gündem oldu?

    İspanyol Inditex grubunun bir markası olan ünlü giyim şirketi Zara skandal bir reklama imza attı.

    ZARA'DAN SKANDAL: EKMEK AYAKLAR ALTINA ALINDI
    Zara Almanya'da internet sitesinden satışa sunduğu deri sandaletlerin görselinde ekmekleri kullandı. Ekmekler sandaletlerin altında gösterilerek adeta ayaklar altına alındı.

    MANİDAR ZAMANLAMA
    Skandal reklamın 'dünyada gıda ve buğday krizi yaşanacak' söylentilerinin arttığı bir dönemde yapılması manidar bulundu. Son olarak gıda krizine ilişkin Londra merkezli The Economist dergisi de felaket senaryoları çizmişti. The Economist'in kapak görselinde buğday başaklarını kuru kafa simgesi üzerinden temsil edilirken dünyanın Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle bir gıda krizine sürükleneceğine değinilmişti.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
    Ekmeğin ayaklar altında gösterildiği rekmala sosyal medyadan tepki yağdı. Kimi kullanıcılar yapılanın saygısızlık olduğunu ifade ederken kimi kullanıcılar ise gıda krizi söylentilerinin yaşandığı dönemde böyle bir reklamın masum olmayacağına dikkat çekti. 'Zara Haddini Bil' etiketiyle Twitter'da binlerce paylaşım yapıldı.

        YILDIZ TİLBE: ALLAH SİZE O EKMEĞİN KIRINTISINI NASİP ETMESİN

        Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de sosyal medyada duruma tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

        Yıldız Tilbe, "Allah size o Ekmeğin kırıntısını nasip etmesin" ifadeleriyle ünlü markaya tepkisini dile getirdi.

        Tilbe bir de, "Kapansın Zara kendi memleketine gitsin , Allah orda versin cezalarını bize bulaştırmasın." tepkisinde bulundu.
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        Haberler Güncel ZARA ekmek reklamı izle! ZARA sandalet reklamı neden gündem oldu? Tepkiler çığ gibi: 'Ekmeği ayaklar altına aldılar' (#zarahaddinibil)
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