İstiklal Marşı'nı okumayan HDP'lilerin skandal Abdullah Öcalan sözleri sonrası belediye Meclis karıştı: Gereğini yapacağız

Baran'a tepki gösteren Gültak, "Abdullah Öcalan bebek katilidir, burada onu anamazsın. Bu nedir? Haddini bil. Öcalan'ı andığından dolayı kayıtlara geçsin, gereğini de yapacağız. Bununla ilgili yazıyı bana getirin hemen, gereğini yapacağız, hukuk kararını verir." diye konuştu.

Gültak, toplantının ardından Baran hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.