Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.06.2022 23:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.06.2022 23:03
    ABONE OL

    HDP'li yönetici Kamuran Onay itiraf etti: PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz

    CHP ve İyi Parti'nin ittifak ortakları HDP terör örgütü PKK ile dirsek temasında olurken itiraf gibi bir açıklama sosyal medyaya düştü. HDP'li Kamuran Onay, katıldığı yayında, PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini bir kez daha itiraf etti. Onay, partisinin genel fikrinin de bu olduğunu vurguladığı açıklamasında, "PKK’yı terör örgütü olarak görmüyoruz." dedi.

    HDP’li yönetici Kamuran Onay itiraf etti

    PKK'lı bir teröristle sevgili olan HDP'li Semra Güzel olayından sonra yeni bir bomba daha sosyal medyaya düştü.

    HDPPK

    PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan geçtiğimiz aylarda hüküm giyen ve ev hapsi cezası alan HDP Dilovası eski İlçe Başkanı Kamuran Onay, Twitter üzerinden yapılan bir sohbet yayınında, PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini söyledi.

    "TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

    Onay, partisinin genel fikrinin de bu olduğunu vurguladığı açıklamasında, "PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz. İkna olmamışsanız da oy vermezsiniz olur biter." dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Etnospor
    Haberler Güncel HDP'li yönetici Kamuran Onay itiraf etti: PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz
        SON DAKİKA