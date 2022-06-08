HDP'li yönetici Kamuran Onay itiraf etti: PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz

PKK'lı bir teröristle sevgili olan HDP'li Semra Güzel olayından sonra yeni bir bomba daha sosyal medyaya düştü.

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PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan geçtiğimiz aylarda hüküm giyen ve ev hapsi cezası alan HDP Dilovası eski İlçe Başkanı Kamuran Onay, Twitter üzerinden yapılan bir sohbet yayınında, PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini söyledi.