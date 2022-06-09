PKK gelini HDP’li Semra Güzel’in vekilliği düşürülüyor: TBMM'de 5 birleşime katılmadı

5 BİRLEŞİME KATILMADI

Kulislere yansıyan bilgilere göre, hakkında yakalama kararı bulunan ve halen nerede olduğu bilinmeyen Güzel, geçen hafta Salı gününden bu yana beş birleşime katılmadı. Başkanlık Divanı'nda yapılacak durum tespitinin ardından, bu durumun TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na bildirilmesi bekleniyor.



NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR?

PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilmiş fotoğrafları ocak ayında kamuoyuna yansımıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da geçen ocak ayında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasından iki ayrı dosya kapsamında yakalama kararı çıkarttı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadığını ve resmi kanallar açısından yurt dışına çıkışının gözükmediğini söylemişti.