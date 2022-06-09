PKK gelini HDP’li Semra Güzel’in vekilliği düşürülüyor: TBMM'de 5 birleşime katılmadı

2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Semra Güzel ile birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu. TBMM Genel Kurulunda, Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.
31 MAYIS'TAN BU YANA BİRLEŞİMLER YOKLAMA İLE AÇILIYOR
Güzel'in, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılmaması nedeniyle, milletvekilliğinin düşürülmesinin yolu açıldı.
31 Mayıs'tan bu yana yoklamayla açılan birleşimlere katılmayan Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi sürecinin başlatılması bekleniyor.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Anayasa ve İçtüzük gereği, bir ay içinde beş birleşime mazeretsiz ve izinsiz katılmayan milletvekilleri için üyeliğin düşürülmesi süreci başlatılabiliyor.