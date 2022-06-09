THY’ye 2 ödül birden! Avrupa’da tek oldu

Türk Hava Yolları (THY), Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (Airline Passenger Experience Association-APEX) 2022 yılı değerlendirmesinde "En iyi ikram ve servis" ve "En iyi koltuk tasarımı" ödüllerine layık görülerek Avrupa'nın iki ödül alan tek hava yolu şirketi oldu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yolcu geri bildirimlerine dayanan ilk hava yolu derecelendirme programı olmasıyla öne çıkan APEX, 1,2 milyon yolcunun oylarıyla belirlenen 2022 yılı değerlendirme sonuçlarını İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirilen törenle duyurdu.

Dünya çapında yaklaşık 600 hava yolu şirketi tarafından gerçekleştirilen 1 milyonun üzerinde uçuş, yolcular tarafından,koltuk konforu, kabin servisi, yiyecek-içecek ikramı, eğlence sistemi ve Wi-Fi kategorilerindeki puanlandı.

THY, "En iyi koltuk tasarımı" ve "En iyi yiyecek-içecek ikramı" ödüllerine layık görülerek, Avrupa'da en fazla ödül alan hava yolu şirketi unvanını kazandı.

"MİSAFİRLERİMİZE YOLCULUKLARINI AYRICALIKLI KILMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, standartları yazılı kurallarla belirlenmiş bir sektörde, misafirlerine beklentilerinin ötesinde hizmet sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Bolat, seyahati sadece ulaşım olarak görmediklerine dikkati çekerek, "Yolculuğu gökyüzünde keyifli, konforlu bir deneyim olarak yorumluyoruz. Kabin içi dizaynımız, koltuklarımızın ergonomik tasarımı, uçuşta sunduğumuz ikram, seyahat setlerimiz, uçak içi eğlendirici ürünlerimiz ve güler yüzlü çalışma arkadaşlarımızla misafirlerimize yolculuklarını ayrıcalıklı kılmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

APEX Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Joe Leader ise THY'nin değerlendirmedeki başarısı ile ilgili şunları kaydetti: "World Class ödüllü THY, APEX 2022 değerlendirmesinde yolcu oyları ile Avrupa'nın birinci sınıf hava yolu ilan edilerek Avrupalı diğer hava yollarından daha fazla ödüle layık görüldü. 'Avrupa'nın En İyi Yemek & İçecek' ve 'Avrupa'nın En iyi Koltuk Konforu' kategorilerinde ödül alan Türk Hava Yollarını tebrik ediyorum. 'Uçan Şefleri' ile benzersiz bir ikram deneyimi sunan Türk Hava Yolları, misafirlerinin bu yöndeki beklentilerinin üzerinde bir performans sergilemekte. "