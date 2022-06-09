SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Kaçak göçmenlerle mücadelede 2 yeni adım

İşte Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar

Göç başladığı andan itibaren dünyadaki bütün otoriteler Türkiye'nin aldığı tedbirleri, kampları, insani yardım tedbirlerini öve öve bitiremediler. Türkiye, sınır ötesinde yaptıklarından sınır içinde yaptıklarına kadar bütün dünyaya örnek bir anlayışın altına imza attı.

Psikolojik harekatlar yapmaz, yaptırır. Hiç bunu aklınızdan çıkarmayın. Bir doğruyu, yanlışa evirmeye çalışır. Psikolojik harekatın merkezi dünyada batıdır ve ABD'dir. Bunu başarılı bir şekilde yıllarca yapmışlardır. Bunu başarıyla yönetmişlerdir. Kendi elinizle yıllarca yaptığınızı döner 'Biz yanlış yapmışız' deyip başka türlü yaptırmak isterler. Biz burada 11 yıldır haset ettikleri bir şeyi yaptığımız için, biz insanlık ayıbı yapmadığımız için, onlar gibi sömürmediğimiz için bizden iyiliğin intikamını almaya çalışıyorlar. Bu oyuna düşmemeliyiz. Biz bugünün milleti değil, 1000 yıldır bu coğrafyadayız. Binlerce yıldır inancı, medeniyeti, doğru ve yanlış ayırması olan bir milletin evlatlarıyız ve biz binlerce yıl bu coğrafyada kalacağız.

"BİZDE YABANCI DÜŞMANLIĞI GİBİ BİR KAVRAM YOKTUR"

Biz bir tarih düzeltiyoruz, kimse yanlış anlamasın. Etrafımızdaki coğrafyayla 'mış gibi' bir ilişki kuruyor değiliz. İnanç bağlarımızın bilinci içinde gelecek nesillerimize büyük bir miras bırakıyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Karşı karşıya kaldığımız meseleyi 'Biz nasıl bir işin içine düştük' telaşıyla insanlığa karşı yapabileceğimiz bir yanlışa evirmeye çalışanlara müsaade etmemeliyiz. Bu büyük millet dünyanın bugüne kadar yapamadığı bir işi başarmış ve becermiştir. Her şeyin para olmadığını, maddi zenginlik olmadığını, birçok meselenin üstünden gelinebileceğini ortaya koymuştur. Gelecek nesillerimize güçlü bir karakter daha bırakıyoruz. Ters-düz edilmeye çalışılan bir anlayışı, komşuluk, kültür anlayışını gelecek nesillerimize yüzü ak bir şekilde, tam da tarihimize yakışır bir şekilde bırakmaya çalışıyoruz. Sakın bir tezgahın içine düşüp de endişeyle, aceleyle, yaptığımız doğruları yanlış gibi hissettirenlere prim vermemeliyiz. Bizde yabancı düşmanlığı gibi bir kavram yoktur. Batıda vardır ama bizde yoktur.

Komşusu açken, tok yatanı sorgulayan bir inancın mensuplarıyız. Birileri kendi değerlerimizden bizi koparmaya çalışabilirler, bunu seçim malzemesi olarak kullanabilirler, bu oyuna düşmemeliyiz.

Önümüzdeki süreçlerde başka hangi krizlerle ve göçlerle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Türkiye olarak göç yönetimini temelde 3 sac ayağı üzerine kurguladık. Bunların da kendi içlerinde alt başlıkları var. ABD Trump döneminde toplam 725 kilometre sınır duvarı inşa edebildi. Biz ise çok daha zor bir coğrafyada 1028 kilometre duvar inşa ettik. Toplam sınır güvenlik duvar uzunluğumuz 1316 kilometre olacak.