CHP'li Hayri Türkyılmaz çöken projeyi hakaret ederek savundu

Acar'a destek veren Türkyılmaz da çöken projenin fotoğraflarını çeken Memleket Partili meclis üyesi Mehmet Er'i kastederek, "Boş ver Anıl, bunlar lise mezunu, bunlar anlamaz anlattıklarını" diyerek meclis üyelerine ve tüm lise mezunlarına hakarette bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, Türkyılmaz'ın sözleri tepki çekerken, CHP'nin meclis üyeleri listesinde de 3 lise mezunu ile 2 ortaokul mezununun olduğu öğrenildi.



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