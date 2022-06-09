CHP'li Hayri Türkyılmaz çöken projeyi hakaret ederek savundu

Bursa'da 7 yıldır bitiremediği Yıldıztepe Projesi'nin ilk etabının çökmesi üzerine gündeme gelen Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, projenin bulunduğu alanda düzenlediği meclis toplantısında projeyi savunup meclis üyelerine hakaret etti.
Binanın çöken kısımlarına beton döküldüğünü ve gerekli tadilatların yapıldığını anlatan Türkyılmaz, yanında belediye memuru Anıl Acar'a mikrofonu verip, "Kısa bir bilgilendirme yapacak" dedi.
Sözlerine mezun olduğu üniversiteyi söyleyerek başlayan Acar ise, "Tam 49 gün önce bana ve bu projeye çamur attınız. 49 gün sonra geldim o çamuru yıkadım" diyerek meclis üyelerini provoke etti.