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    • 09.06.2022 06:57
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    Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı: Patnos'la ilgili flaş karar!

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Ağrı'nın Patnos ilçesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi hakkındaki 17 Ekim 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.

    takvim.com.tr
    AA
    Başkan Erdoğan imzaladı! Patnos’la ilgili flaş karar

    Ağrı'nın Patnos ilçesinde bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ağrı'nın Patnos ilçesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi hakkındaki 17 Ekim 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.

    Söz konusu karar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi gereğince verildi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı: Patnos'la ilgili flaş karar!
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