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    Başkan Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı: Teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan’dan Aybüke Yalçın paylaşımı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke kızımızı hiçbir zaman unutmayacak, onu bizden ayıran teröristlerle ve o teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Aybüke öğretmen vefatının 5. yılında kabri başında anıldı!

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı: Teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz
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