Son dakika: İlker Başbuğ hakkında 3 yıl hapis istemi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başbuğ'un gazete söyleşisindeki sözleriyle "darbe" imasında bulunduğu, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçunu işlediği öne sürülüyor.

Savcılık, bu suçtan Başbuğ'un 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istiyor. AK Parti Rize İl Başkanlığı, AK Parti il, ilçe başkanları ve kadın kolları başkanları ile toplam 166 kişi şikayetçi olarak yer alıyor.

Önceki celse savunmasını gerçekleştiren İlker Başbuğ bu sözleriyle 1961-1980 dönemini değerlendirdiğini ve bugünkü olaylarla herhangi bir şekilde ilişki kurulmasının doğru olmadığını savundu. "Güç Odaklarının Mücadelesi" isimli kitabının yayınlanması üzerine dava konusu olan gazete söyleşinin gerçekleştiğini belirten Başbuğ, "Kitapta tarihi geçmiş ile bugün arasında ilişki kurulmasından özellikle kaçınılmıştır" demişti.

MÜTALAA VERİLDİ

Bugün İstanbul Asiye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, daha önce Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmış olan sanık İlker Başbuğ'un Cumhuriyet Gazetesi muhabiri ile yapmış olduğu ve 4 Ocak 2021'de yayımlanan röportajında, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı alınmış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi açıkça milletin siyasi idaresine de vurulacak bir darbe olurdu" ifadelerini kullanarak darbe imasında bulunduğunun iddia edildiğini belirtti.

CEZASI İSTENDİ

İlker Başbuğ'un sözlerinin eleştiri ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aşar nitelikte olduğu, kamuoyunda ve toplumun bir kesimi tarafından tepkiyle karşılandığı, birçok şikayet ve ihbarın yapıldığı, bu haliyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin gündeme geldiği belirtilen mütalaada, İlker Başbuğ'un "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mahkeme, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için duruşmayı erteledi.