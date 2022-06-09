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    • 09.06.2022 15:46
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    Son dakika: Diplomatik Kaynaklar: Rusya tarafına terör örgütü YPG/PKK'nın saldırıları belgeleri ile aktarıldı

    Son dakika haberleri... Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Rusya tarafına terör örgütü PKK/YPG’nin saldırıları belgeleriyle aktarıldı. Astana görüşmeleri kapsamında Rusya ile tekrar görüşülecek. Batı fark etmese de sivil ölümleri artıyor.

    Rusya tarafına YPG/PKK’nın saldırıları belgeleri ile aktarıldı

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirmeye hazırlandığı 5'inci harekat öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. Dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'yi ziyaret ederken, Suriye operasyonu konuşulmuştu.

    Rusya, bu konuda olumlu ya da olumsuz şekilde net bir tavır koymazken, bugün diplomatik kaynaklar üzerinden bilgiler paylaşıldı.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Rusya tarafına terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları belgeleriyle aktarıldı. Astana görüşmeleri kapsamında Rusya ile tekrar görüşülecek.

    "Batı fark etmese de sivil ölümleri artıyor" sözleri ile sivillerin YPG/PKK'nın zulmü altında ezildiğine dikkat çekildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Diplomatik Kaynaklar: Rusya tarafına terör örgütü YPG/PKK'nın saldırıları belgeleri ile aktarıldı
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